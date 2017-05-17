中壢普忠路路平完工 之前爛路原因是…
2017-05-17 22:07
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區普忠路是連接中壢區至八德、平鎮區的重要幹道，車流眾多且重型車輛通過頻率高，改善前路面因長期重壓已有多處破損；市府工務局去年11月進行路平計畫改善工程，已經完工，桃園市長鄭文燦今天下午視察，自爆普忠路在施工期間，發現路基底下埋放許多垃圾及建築廢料，應是普忠路之前容易損壞的原因之一，市府養護工程處事後證實，但因堆放年代已不可考，除清走垃圾及廢料，未再追究。
鄭文燦表示，路平計畫是市府的重要專案，預計以8年100億預算更新全市重要道路1314萬平方公尺，若以足球場比喻，約為1300座足球場大；全市去年路平專案已完成42條道路，今年排定53條道路，讓市民享受更好的道路品質。
鄭文燦說，普忠路著手改善道路長度1.9公里，路面刨除加鋪面積約3萬2500平方公尺，共花費4200萬元，調降人手孔蓋20座；施工期間，發現路基底下埋放許多垃圾及建築廢料，此次一併更換部分基礎不良路基，工程完成後，道路平坦指標（IRI）由原本的4降為2，且會實施一年路面禁挖管制，保持道路水準。
鄭文燦還說，市府去年已完成中壢區6條路平計畫改善工程，包括龍慈路、月桃路、仁慈路、中正路四段、普忠路、合定路，今年還要執行龍岡路二期、環中東路二段、聖德路、中園路、榮民南路、民權路的路平計畫。
工務局長黃治峯也說，路平計畫的重點包括協調管線單位配合埋管或汰管，進行人孔調降並改善部分基礎不良路基，進行全面刨鋪15公分，以新料鋪築路面，提升鋪面抗疲勞性及變形能力，可大幅提高道路承載力，延長使用年限等。
包括市議員劉曾玉春、彭俊豪、葉明月、黃傅淑香、王浩宇、中壢區長林香美均陪同視察。
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