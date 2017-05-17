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巧聖仙師文化祭28日大安遶境 展示超大型墨斗

2017-05-17  16:18

〔記者張軒哲／台中報導〕2017年巧聖仙師文化祭5月28日在大安區舉行，台中市議員吳敏濟議員今日表示，重逾一公噸的超大型墨斗等傳統工匠器具遶境後，將在大安巧聖仙師廟公開展示；28日夜間有薪傳獎得主黃文郎率領的五洲園布袋戲團，公演《魯班公傳奇》，戲中史豔文與魯班公將有一場精彩的對手戲，機會難得，歡迎民眾前往欣賞。

大安巧聖仙師廟始建於民國94年，供奉建築業界3位祖師爺，即木匠祖師爺巧聖仙師魯班公，泥水匠祖師爺荷葉仙師、爐灶窯燒的鐵匠祖師爺爐公仙師。管委會由大甲、外埔與大安的業界人士組成，致力弘揚傳統工匠精神及文化，今年廟方不惜重資打造各式超大型的工具，參與一年一度前往東勢祖廟的遶境進香活動。

廟管委會主委許文丁指出，重逾一公噸墨斗是斥資100多萬元，在越南以橡木打造，動員30名師傅費時3個月製作。

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  • 大安巧聖仙師廟展示的超大型墨斗。（記者張軒哲攝）

    大安巧聖仙師廟展示的超大型墨斗。（記者張軒哲攝）

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相關關鍵字： 墨斗 巧聖仙宮廟 巧聖先師廟 遶境 魯班
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