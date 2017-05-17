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環評效率挨轟 環保署：最快180天內准駁
2017-05-17 15:08
〔記者楊綿傑／台北報導〕工商團體對現行環評制度常有微詞，認為總是歹戲拖棚，行政院長林全日前接受媒體訪問時，也提到環評制度是「矯枉過正」，環保署長李應元、副署長詹順貴今親上火線說明，對於環評制度的改革，是「行就行，不行就不行，180日內有所准駁」，欲藉此釐清外界疑慮。
關於時間上的問題，李應元日前接受本報專訪時即指出，環評制度的改革，審查前階段的專案小組會議以3次為度，破除以往甚至有多達6次、7次的狀況，目前操作上都良好。
而在審查效率部分，李應元表示，審查已經朝收斂審查方向進行，他舉例，例如這次審查提出57項意見，做到的就拿掉，下次可能濃縮到剩32件再補充資料，意見一次確認聚焦。
環保署指出，未來環評案件審查時間將在6個月至1年內完成，也會在補件及展延時間做嚴格限制，開發單位申請展延補正期限，1次以1個月為限，未能依期限補正、補正未符規定或展延理由不具體，將駁回，避免時間一推再拖。
根據環保署統計，每年平均都有107件環評案，近一年來，以環差案來說，已審完38件，共有34件通過，4件就修正部分重辦環評，通過率近9成；以環說書審查而言，已審完12件，其中8件通過，3件進二階，1件被認定不應開發，通過率也近7成。
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