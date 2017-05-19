滿滿正能量！星國感人微電影 席捲台灣社群網路
一部描述工作忙碌的媽媽忽略孩子需求的微電影，引發網友共鳴。（Viddsee授權提供）
〔即時新聞／綜合報導〕你認識新加波導演Daniel Yam（任錦添）嗎？只要他推出微電影作品，往往在台灣的社群網路瘋傳，作品風格溫馨又有啟發性，讓人從生活的小細節中，體悟到「身教」的可貴，最近他的最新作品《Time》透過Viddsee微電影平台公開，網路又掀起一波洋蔥風。
影片內容講述年輕媽媽Grace忙於工作，幾乎沒有時間陪伴年幼的兒子。然而兒子的要求常使她不耐煩，清晨起床時，他渴望媽媽可以抱抱他; 黃昏放學時，他渴望媽媽可以牽著他的手一起回家。睡前，他總是希望媽媽可以唸床前故事陪伴他入睡。
一天，她終於忍不住對兒子發飆，隨後又懊惱自己的失控，到了兒子房間輕唱搖籃曲給他聽…唱著唱著，Grace突然看見自己的媽媽，她忍不住向媽媽抱怨：「我好希望時間可以快一點，讓我的兒子可以快點長大，像我一樣獨立。」媽媽卻回答她：「我好希望時間可以慢一點。」
接著媽媽帶著回到Grace回溯她小時候學走路、學騎腳踏車的畫面，總是希望媽媽不要放開她，因為她害怕跌倒。轉變到Grace出嫁那一天，媽媽不捨地放開她的手。媽媽對Grace說：「雖然妳只握了我的手一會兒，但妳永遠佔有我的心。」
Grace突然驚醒，原來一切都是一場夢。剛才只是她唱搖籃曲唱到睡著了。電影最後，Grace看著去世媽媽的遺照，她決定以後多接受兒子撒嬌的要求。時間不能重來，別總是希望孩子長大，因為等到孩子真的大了，又會捨不得。
導演Daniel Yam表示，創作靈感是自己5歲的寶貝女兒，他提到，有句英文諺語說：「The days are long, but the years are short」，新加坡父母普遍工作忙碌，他雖然幸運地可以在家工作，但有時面對女兒揹揹、抱抱的要求，也容易感到不耐煩，這時他會想到時間有限，「能夠揹多久就揹多久吧！」希望藉由這部作品時時提醒自己、也提醒所有父母，孩子的成長不能等，陪伴才是最好的教育。
其實Daniel Yam還有不少作品在台灣網路廣為流傳，像是微電影《Ripple》中，如果每個人都能不求回報地付出，愛就會像漣漪一般擴散，最後反而會回饋到自己身上，產生意想不到的驚喜。根據知名臉書粉絲頁「廣告裁判」去年底統計，一年半來共分享519支廣告，這支作品的觀看次數高居第一名。
他的另一部作品《Open Door:Singapore》，則描述一位媽媽長期殘忍地對待外來移工，直到一天她被學校老師約談，才發現自己就讀小學的女兒潛移默化下，也在校欺負同學，媽媽這才看見自己的殘酷。這部探討移工問題的作品，在台灣臉書累積更突破1千7百萬次觀看。
▲相較於數字上的成功，如果能多帶給觀眾啟發、多學到一堂課，也是更大的收穫。（Daniel Yam提供）
Daniel Yam開始創作這類微電影的契機，是受到為數眾多的泰國廣告影響。除了單純搞笑，泰國拍出更多催淚，有啟發意義的廣告，近年逐漸受到世界矚目，然而他觀察星國網路上，只充斥著惡搞、10個步驟教你如何交女友之類的kuso短片，於是他開始思考在華人圈，「拍溫馨感人的短片有沒有被看到的可能性」？儘管數字證明了可塑性極高，但Daniel Yam認為，相較數字上的成功，觀眾的留言回饋、是否激發社會正面的能量，才是他更在乎的地方。
相關影音：《Time》完整版
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