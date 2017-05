滿滿正能量！星國感人微電影 席捲台灣社群網路

一部描述工作忙碌的媽媽忽略孩子需求的微電影,引發網友共鳴。(Viddsee授權提供)

2017-05-19 09:41

〔即時新聞/綜合報導〕你認識新加波導演Daniel Yam(任錦添)嗎?只要他推出微電影作品, 往往在台灣的社群網路瘋傳,作品風格溫馨又有啟發性,讓人從生活的小細節中,體悟到「身教」的可貴 ,最近他的最新作品《Time》透過Viddsee微電影平台公開,網路又掀起一波洋蔥風。

影片內容講述年輕媽媽Grace忙於工作,幾乎沒有時間陪伴年幼的兒子。然而兒子的要求常使她不耐煩,清晨起床時,他渴望媽媽可以抱抱他; 黃昏放學時,他渴望媽媽可以牽著他的手一起回家。睡前,他總是希望媽媽可以唸床前故事陪伴他入睡。

一天,她終於忍不住對兒子發飆,隨後又懊惱自己的失控,到了兒子房間輕唱搖籃曲給他聽…唱著唱著,Grace突然看見自己的媽媽,她忍不住向媽媽抱怨:「我好希望時間可以快一點,讓我的兒子可以快點長大,像我一樣獨立。」媽媽卻回答她:「我好希望時間可以慢一點。」

接著媽媽帶著回到Grace回溯她小時候學走路、學騎腳踏車的畫面,總是希望媽媽不要放開她,因為她害怕跌倒。轉變到Grace出嫁那一天,媽媽不捨地放開她的手。媽媽對Grace說: 「雖然妳只握了我的手一會兒,但妳永遠佔有我的心。」

Grace突然驚醒,原來一切都是一場夢。剛才只是她唱搖籃曲唱到睡著了。電影最後,Grace看著去世媽媽的遺照,她決定以後多接受兒子撒嬌的要求。時間不能重來,別總是希望孩子長大,因為等到孩子真的大了,又會捨不得。

導演Daniel Yam表示,創作靈感是自己5歲的寶貝女兒,他提到,有句英文諺語說:「The days are long, but the years are short」,新加坡父母普遍工作忙碌,他雖然幸運地可以在家工作,但有時面對女兒揹揹、抱抱的要求,也容易感到不耐煩,這時他會想到時間有限,「能夠揹多久就揹多久吧!」 希望藉由這部作品時時提醒自己、也提醒所有父母,孩子的成長不能等,陪伴才是最好的教育。

其實Daniel Yam還有不少作品在台灣網路廣為流傳,像是微電影《Ripple》中, 如果每個人都能不求回報地付出,愛就會像漣漪一般擴散,最後反而會回饋到自己身上 ,產生意想不到的驚喜。根據知名臉書粉絲頁「廣告裁判」去年底統計,一年半來共分享519支廣告,這支作品的觀看次數高居第一名。

他的另一部作品《Open Door:Singapore》,則描述一位媽媽長期殘忍地對待外來移工,直到一天她被學校老師約談,才發現自己就讀小學的女兒潛移默化下,也在校欺負同學,媽媽這才看見自己的殘酷。這部探討移工問題的作品,在台灣臉書累積更突破1千7百萬次觀看。

▲相較於數字上的成功,如果能多帶給觀眾啟發、多學到一堂課,也是更大的收穫。(Daniel Yam提供)

Daniel Yam開始創作這類微電影的契機,是受到為數眾多的泰國廣告影響。除了單純搞笑,泰國拍出更多催淚,有啟發意義的廣告,近年逐漸受到世界矚目, 然而他觀察星國網路上,只充斥著惡搞、10個步驟教你如何交女友之類的kuso短片,於是他開始思考在華人圈,「拍溫馨感人的短片有沒有被看到的可能性」? 儘管數字證明了可塑性極高,但Daniel Yam認為,相較數字上的成功,觀眾的留言回饋、是否激發社會正面的能量,才是他更在乎的地方。

相關影音:《Time》完整版