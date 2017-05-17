醫訊》肺病防治基金會捐百萬 南市府高風險員工受惠
2017-05-17 11:52
〔記者王俊忠／台南報導〕國人罹患肺癌愈來愈多，南市在一０四年女性得肺癌死亡人數為二九九人，是各種癌症死亡之首，肺癌成為台南女性的第一殺手。肺病防治基金會今天捐一百萬元給台南市府作為市府肺癌高風險員工低輻射胸部電腦斷層檢查（LDCT）費用，估計有三三三人受惠。
南市衛生局長陳怡與國民健康科長陳淑娟表示，年滿五十歲以上的工務局工程人員、環保局清潔員、各警分局員警是罹患肺癌的高風險族群，肺病防治基金會捐給南市府的一百萬元經費，會先以這類員工為補助篩檢對象，每人檢查費壓低到三千元，有三三三人能接受檢查。
肺病防治基金會董事長陳晉興指出，一０四年，國內有一萬二千多人罹患肺癌、九千二百多人死亡；同年，南市有八一六人因肺癌死亡，其中女性二九九人，是南市女性癌症死亡的首位，如能早發現、就可早治療，該會推廣肺癌高風險族群每年做一次LDCT的防治觀念。
南市長賴清德表示，四十五歲以上、家族有肺癌史、抽菸、工作環境空氣差的族群是肺癌高風險對象，除了檢查篩檢，民眾應拒菸、拒抽二手菸、多吃蔬果、避免空氣差環境，防範肺癌上身。
陳淑娟說明，一般在台北做一次LDCT要四、五千元；台南一次約三千六百元到四千元，此次有衛福部台南醫院、新化分院、新營醫院、高榮台南分院、市立與郭綜合六家醫院同意把每人篩檢費降到三千元，就由這六家醫院執行市府員工篩檢工作，未來希望促請醫院同意把一般市民篩檢費降到三千元，造福市民也提高肺癌篩檢率。
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