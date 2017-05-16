電影動畫般光影偶戲 這國小摘全國賽特優
2017-05-16 22:40
彷彿「電影動畫」的光影偶戲，芭里國小再摘全國創意戲劇賽特優。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區芭里國小代表桃園市參加全國學生創意戲劇比賽，以《西遊趣》在現代偶戲類光影偶戲組蟬聯全國賽特優佳績，為了呈現白骨精分別變身小姑娘、老婆婆、老公公想吃掉唐三藏的妖氣，學生們選用鏡面壓克力投影，顯現妖魂在妖窩裡上下漂浮空中的場景，獲得評審一致好評。
校長吳桂芳表示，芭里國小是一所只有97名學生的市郊小校，今年偶戲社由19名學生組隊，取材古典小說《西遊記》，透過對白及道具的親師生集體創作，將最精采的橋段節錄出來，透過忽大忽小、忽虛忽實的光影變化，交錯融合的聲光效果，搭配紙偶、單雙面具偶的機關設計，20分鐘內的演出，精彩絕倫，讓人就像看了一場動畫般的電影，嘖嘖稱奇。
發源於美國的光影戲，由真人與影偶同台表演，是一種結合口白、操偶、配樂與燈光4種元素呈現特殊效果的現代偶劇。後台有光源做疊影效果，類似電影淡入淡出的手法，場景疊場景，使光影偶戲達到不同於一般偶戲的張力，燈光隨著角色隨時移動，營造出特殊的視覺效果。
6年級學生謝佩妤說，剛開始練習時，因為團隊總是配合不好，頻頻穿幫，但是經過一步步的練習配合，大家越來越有默契，拿到全國賽特優，讓她覺得努力沒有白費。
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