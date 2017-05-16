溝渠變成布袋蓮池 彰議員轟「綠得太誇張！」
彰化市大埔截水溝河面被布袋蓮覆蓋，一片綠。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕溝渠布袋蓮和雜草為患影響河川生態，彰化縣政府每年約花660萬元經費，辦理區域排水布袋蓮、水生植物清除工程，不過，卻有民代長期觀察發現，北彰化區不少排水溝渠，布袋蓮清了又長出、長出又蔓延，感覺渠道河面總是被密密麻麻的布袋蓮覆蓋住，「綠得太誇張」，民代抨擊分段清除布袋蓮，毫無意義。
縣府水利資源處今年透過1年維護契約的施工責任方式，委由包商進行彰化市大埔截水溝、洋子厝溪和花壇鄉石笱排水等溝渠的布袋蓮清除工程，3條溝渠長度總長約30多公里（大埔截水溝約4.4公里、洋仔厝溪約5.9公里、石苟排水約21公里），清除工程目前已近尾聲。
縣議員林世賢指出，布袋蓮生長速度快，應該量少就要清除而不是等氾濫才清，時間點不對效率會事倍功半，縣府現階段採分段清除，上游清完再清下游，等下游清除完成，上游又長出布袋蓮，感覺永遠清不完。
縣議員賴岸璋質疑清除方式並說，怪手把布袋蓮撥向河道兩側，執行期間碰上大雨侵襲，被撥向渠道的布袋蓮又被雨水沖散並蔓延生長，等於做白工。
如何解決分段清除布袋蓮的缺點？林世賢建議，與其等河道都被布袋蓮佔據佈滿，才花錢清除，年年惡性循環，不如一次痛根本重新設計河道渠面、重新施作，讓渠道中間凹槽、兩側平坦，枯水期兩側平台乾枯，而凹槽河水經由污水截流處理，維持乾淨水質乾淨，河水沒有污水有機物供應布袋蓮生長所需的營養素，生長不了，一舉解決布袋蓮清除和河川水質的問題，未來也可打造親水公園的環境，好比台中市柳川水岸、韓國清新川等。
對此，水資處長陳紹慶表示，去年由於清除工程的發包作業出現空窗期，今年來不及銜接，造成大埔截水溝、洋子厝溪及石笱排水等溝渠布袋蓮蔓延，現況，處理方式由長臂型挖土機把布袋蓮集中撈除在渠道兩側，再用大型卡車清除，施工時考量怪手機具清除產生遺漏之處，會在洋子厝溪出海口及頭汴埤制水門上游設置兩道攔截點，攔阻布袋蓮往下游流動，同時以人工乘坐竹筏清除機具未清除到的零星布袋蓮。
陳紹慶指出，到目前為止，縣府已清除超過6萬平方公尺的布袋蓮，清除長度約3000公尺，大埔截水溝完成95%進度、石笱排水完成60%。
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