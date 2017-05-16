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北市補助片商拍電影卻未上映 議員嗆：在拍假的？

2017-05-16  17:14

〔記者張議晨／台北報導〕台北市文化局提供影視、電影相關製作補助，但台北市議員陳彥伯今在議會質詢時踢爆，有多部電影完成製作超過1年，卻迄今還未上映，且這些電影均獲得北市府150萬不等補助。陳諷刺，難不成導演在拍「亞果出任務？」，以拍電影名義做其他事情，要求文化局檢討審核機制。對此，文化局長鍾永豐回應，台灣電影環境不佳，會對此再做檢討。

陳彥伯調閱資料發現北市104年8月分別與《神通》、《賽末點》簽約，各別補助製作費用150萬元，但2部電影早在同年10月、11月完成製作，卻仍未上映。此外，105年也補助《強大的我》、《恐怖的並不是愛情》150萬及400萬，並於同年11月完成製作，但同樣未在電影院上映；甚至2011年獲150萬補助的《哭翻天》，至今也沒上映，文化局僅扣5％補助保證金。

陳彥伯說，他不反對市府補助電影業者，但不能給了錢甚麼都不管，近年好幾部電影的補助都沒有上檔，究竟發生甚麼事？總不能錢給了都沒有下文。且未履約文化局只會扣5％保證金，換算片商只需付出7萬5，「難道是在拍亞果出任務？」，拍假電影去做其他事情，要求文化局應監督改進。

除獲電影補助卻未上映外，北市104年補助《風中家族》、《沙西米》等多部電影，每部各別或100至400萬不等經費，但票房卻意外「慘澹」。陳彥伯批評，電影票房與補助不成正比，電影業缺的是行銷，而非補助導演去做他想做的事。

鍾永豐坦言，台灣電影環境不好，還需要再努力；但補助審核都是專業審查，不過會針對審核機制檢討。

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  • 台北市議員陳彥伯今質詢時痛批文化局，補助電影拍攝卻不聞不問。（記者張議晨攝）

    台北市議員陳彥伯今質詢時痛批文化局，補助電影拍攝卻不聞不問。（記者張議晨攝）

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