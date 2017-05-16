佛光山星雲法師露面 吳伯雄泣讀聲明
2017-05-16 12:21
佛光山開山星雲法師（中）現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式，國際佛光會榮譽總會長吳伯雄（右）、高雄市長陳菊（左）與會。（記者張忠義攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］佛光山開山星雲法師病後，今天上午現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式，星雲高齡91歲，罩紅衫坐輪椅由弟子推出，包括高雄市長陳菊、鳳凰衛視總裁劉長樂及香港中文大學校長沈祖堯等上百人報以熱烈掌聲。
星雲今天出版365冊全集，國際佛光會榮譽總會長吳伯雄事先代為宣讀聲明，吳伯雄讀到星雲手寫「一般是當事人往生之後才出版全集，弟子有心讓我有生之年看到…」，一度泣不成聲，台下還以為身體出狀況，才知吳伯雄不捨師父病痛。
星雲寫道，一生時光出版365冊全集，過去人壽命約6-70歲，文字功力純熟時卻帶走智慧累積，他活到90歲，因緣及弟子助力實在不易。
相關影音
香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式。（記者張忠義攝）
佛光山開山星雲法師（中）現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式。（記者張忠義攝）
佛光山開山星雲法師（中）現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式。（記者張忠義攝）
陳菊出席「星雲大師全集」發表會。（記者黃旭磊攝）
佛光山開山星雲法師（中）坐著輪椅現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式。（記者張忠義攝）
佛光山開山星雲法師（中）坐著輪椅現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式。（記者張忠義攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 童心協「壢」來看戲 巡演23國小
- PO泰王紋身逛大街 當局怒槓fb要求刪片
- 農藥殺荔枝椿象 蜜蜂遭殃
- 民進黨籲別擋前瞻 國民黨嗆錢從哪來
- VHQ首季EPS為2.54元 創新高、開盤大漲
- 多情豬哥亮 第4任妻來世不想再嫁他
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 豬哥亮長眠處遭起底 首腦身家破百億暗援
- 地租大漲吃不消 地上權申請解約已7案
- 〈台股青紅燈〉創新少點漲價多點
- NBA》帕總火大：Zaza不意外 以前差點折斷雷納德（影音）
- 黨產會追徵10億 邱大展：國民黨將拒付
- 自由廣場》仇視資歷與現實的教育體系
- 歌迷求加場 劉若英無奈：命一條
- MLB》田中將大生涯最慘先發 還被創下難堪紀錄（影音）
- 廚餘桶當三角錐害死騎士 貨車駕駛判刑7月
- 利多齊發 倫敦和法蘭克福股市創新高
- 代燒雲縣垃圾 嘉市議員要求運回底渣
- 聯強第一季每股獲利0.68元
- 自由廣場》國民黨不得不野蠻
- 水里火車站 爭列日月潭國家風景區
- 《冠軍女兒》票房持續看俏 全台飆破1.36億
- 時力、公督盟踢館 批新北議會透明度差
- 擁豹卡地亞 魅力閃動 美洲豹腕錶新品獵客 星光熠熠感受完美線條
- 柯說台灣國國旗可帶進場 世大運說不
- 蔡英文：前瞻少不了中鋼參與 期許當產業領頭羊
- 人民幣存款 1年虧11%
- 再生粒料填地 台東人有疑慮
- 艾薇兒驚爆烏龍死訊 2003年早已離世
- NBA》招募不難 林書豪：有5位前隊友想加入籃網
- BMW X5 雲檢19日開拍
- 綠燈未禮讓？ BMW撞救護車
- 美國學校偷跑輕罰 議員酸「有趣」
- （專訪）楊登魁為了他 曾開訓豬哥亮
- MiLB》胡智為後援完美演出 9球解決三名打者
- （影音）許維恩大阪約會KID 嬌嗔告白閃爆
- NBA》這一拐讓馬刺虧大 雷納德第2戰將缺席（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：佛光山星雲法師露面 吳伯雄泣讀聲明
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分