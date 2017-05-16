佛光山星雲法師露面 吳伯雄泣讀聲明

佛光山開山星雲法師（中）現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式，國際佛光會榮譽總會長吳伯雄（右）、高雄市長陳菊（左）與會。（記者張忠義攝）

2017-05-16 12:21

［記者黃旭磊／高雄報導］佛光山開山星雲法師病後，今天上午現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式，星雲高齡91歲，罩紅衫坐輪椅由弟子推出，包括高雄市長陳菊、鳳凰衛視總裁劉長樂及香港中文大學校長沈祖堯等上百人報以熱烈掌聲。

星雲今天出版365冊全集，國際佛光會榮譽總會長吳伯雄事先代為宣讀聲明，吳伯雄讀到星雲手寫「一般是當事人往生之後才出版全集，弟子有心讓我有生之年看到…」，一度泣不成聲，台下還以為身體出狀況，才知吳伯雄不捨師父病痛。

星雲寫道，一生時光出版365冊全集，過去人壽命約6-70歲，文字功力純熟時卻帶走智慧累積，他活到90歲，因緣及弟子助力實在不易。

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香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式。（記者張忠義攝）

佛光山開山星雲法師（中）現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式。（記者張忠義攝）

佛光山開山星雲法師（中）現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式。（記者張忠義攝）

陳菊出席「星雲大師全集」發表會。（記者黃旭磊攝）

佛光山開山星雲法師（中）坐著輪椅現身「星雲大師全集」發表及香港中文大學社會科學榮譽博士授贈儀式。（記者張忠義攝）