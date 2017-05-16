2年金卡換「空中愛心醫療」 華航挨轟：廉用醫師

醫師楊斯培在臉書上PO出一張流傳在朋友圈的華航廣告。（圖擷取自楊斯培臉書）

2017-05-16 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕醫師楊斯培在臉書上PO出一張華航「空中愛心醫療」的廣告，廣告內容為邀請醫師們在華航「登錄」資料，以便於將來搭乘班機有突發狀況時提供「愛心協助」，華航將以2年的金卡會員來回報醫師們的「愛心」。

楊斯培PO文表示：「朋友圈中盛傳這張華航的廣告。這張金卡的代價就是：你出國還不能隨心所欲的闔眼。因為你登錄了，空姐都知道你因為登錄而拿到這張金卡，我想她們保有隨時叫醒你的權利。」並且指出：「內行的朋友告知，金卡上面還有晶鑽卡跟翡翠卡。想廉用醫師，用個好聽不高級的金卡就呼呼喝喝啦」。他認為，「想提升航程的整體醫療水準，或許聘請正職醫師才是長久之計」。

這則廣告也讓網友們痛批：「一個順便的概念，用愛心道德綁架嗎」、「很糟糕的廣告啊，把醫師當廉價手下使喚的感覺」、「華航金卡濫發到貴賓室擠的跟菜市場差不多」、「個資永久保存，金卡效期2年」、「好便宜的隨行醫療費用，傻瓜才會簽」、「這個卡讓人上飛機就是在值無薪班」。

一名網友表示：「之前在FB看過一位醫師前輩的經歷，熱心出手後因為有用藥就被機組人員強迫留個人資料，還主動當登錄在案的隨機醫師，若非大愛過人，就是腦袋壞了！」