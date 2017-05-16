架空線纏繞大型氣球 高鐵苗栗至台中恢復雙線運行

高鐵苗栗路段今上午7點56分發生架空線遭大型氣球纏繞事故。（高鐵提供）

2017-05-16 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕高鐵苗栗路段（高鐵里程TK137.1公里）今日上午7點56分發生架空線遭大型氣球纏繞事故。

台灣高鐵公司表示，今日上午7點56分於苗栗路段（高鐵里程TK137.1公里）處，架空線遭大型氣球纏繞，苗栗至台中路段一度採單線雙向運轉，苗栗至台中路段已於9點38分恢復雙線供電及雙線運行，纏繞事件造成部分班次延誤，延誤狀況目前統計中。

台鐵指出，上午8點26分接獲高鐵公司通知有大氣球纏繞高鐵苗栗=台中間東線上，高鐵已派員緊急處理中。台鐵表示，目前沒有台鐵支援的需要，已通知相關車站注意旅客動向。（更新時間10:01）