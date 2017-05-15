高雄斥資9億防汛 提升17個抽水站及區域排水功能

2017-05-15 22:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕因應雨汛期到來，高雄市長陳菊今視察鼓、鹽一帶，強調市府斥資9億元，提升全市17個抽水站功能，並改善區域排水功能，整體工程將於明年初完工，其中南北大溝抽水站將於今年9月底完工，延伸步道串聯至崛江商場，躍升為觀光景點。

高市去年受到強降雨，一度造成多處積水，尤以鹽埕、鼓山區哈瑪星等沿海及愛河流域周邊低窪區，因強降雨及滿潮造成嚴重積水，隨著極端氣候日趨頻繁，水利局將採機械抽水機方式排洪，重點提升抽水站功能。

陳菊表示，市府檢討認為抽水站設施及發電機影響很大，爭取中央經費9億元，提升全市17個抽水站功能，並改善區域排水功能，以避免淹水災情。

水利局長蔡長展表示，鹽埕區排水系統共有七賢、新樂、大義、南北大溝等4大分區，去年已完成七賢抽水站功能提升，其中南北大溝抽水站預計9月底前完工，其餘大義、新樂站等整體工程，將於明年初完工。

蔡長展指出，由於鼓山二路37巷的山區高逕流，排入鹽埕區匯入七賢集水區，增加七賢站抽水站抽排水負荷，市府將以高地分流方案，將山區逕流專管排入愛河，總經費約7500萬元，提報中央納入前瞻計畫。

蔡長展說，鼓山區哈瑪星一帶以抽水站分為哈瑪星及新濱抽水站2個集水區，水利局爭取中央經費2540萬元，於哈瑪星抽水站區鼓波、鼓元街臨港區設置2座簡易抽水站，目前辦理細設工作，預計明年汛期前完工。

水利局為因應今年度颱風豪雨帶來雨量，已於5月2日於七賢站架設移動式12英吋及10英吋抽水機各1台，南北大溝抽水站也架設移動式12英吋抽水機3台機組，並已完成整備待命。