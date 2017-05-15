「以人為本！」 跨國企業分享擁抱多元經驗
〔記者陳炳宏／台北報導〕儘管婚姻平權釋憲案還沒公布結果，修法也未排入優先法案，但不少企業卻已經早就落實婚姻平權精神，伴侶盟為517是國際不再恐同日舉辦的【See Through：正視—2017國際不再恐同日】特展會場，今天邀請國際管理顧問公司McKinsey&Company（麥肯錫公司）與博仲法律事務所，分享企業內部的尊重多元作法，其中麥肯錫公司合夥人Nicolas Chapman強調，公司內部過去對多元性別LGBT也是有不同的聲音，但是因為公司一直以來堅持不變的特質，是強調「以人為本」的制度，公司才會有今天友善多元的各種制度。
本身也是出櫃同志的Nicolas Chapman表示，公司因為業績考量，因此希望可以吸引全球最頂尖人才，而最頂尖人才就是多元性別，因此公司打造一個多元性別友善的環境，藉此可以讓人才沒有任何疑慮、後顧之憂地進入公司。
不過擁抱多元不是一開始就暢通無阻，Nicolas表示，公司成立一百多年，但友善LGBT政策並非自然發生，而是多年來LGBT與其他友善LGBT同仁的努力，許多年前曾出現一個重要的轉折點，當時公司內部針對提供同性伴侶保障，曾有不同的聲音爭辯，而真正促成大家達成共識的，其實是一個很簡單的問題，「難道某一些同事的伴侶要比其他同事的伴侶更重要嗎?」。
Nicolas指出，2015年2月美國最高法院在討論婚姻平權法案時，麥肯錫就已經參與聯署並遞交法庭之友意見書，提供LGBT人才議題資訊，特別倡導職場平等，公司並在平等基礎上，提供業界最佳福利，包括LGBT同仁在各國法律允許前提下，同性伴侶可以參與公司提供健保福利計畫，在同性伴侶福利計畫中，尚有稅務歧視的國家內，麥肯錫公司員工可以獲得稅務協助矯正其中差距、公司LGBT員工適用異性戀員工相同待遇、人工受精、體外人工受孕、領養、等費用補助以及帶薪育嬰假等方案。
Nicolas也表示，麥肯錫公司的福利計劃中，也包括性別重置手術與賀爾蒙療法，這些福利是在過去二十年間逐步建立的。
麥肯錫公司副董事陳筱婷也表示，公司在多元化部分做了很多研究，包括多元化組成對公司業務的影響，其中更多元開放的公司，在財務上表現都是比較好的，因此為了讓公司合作夥伴（客戶）在業務上可以表現得更好，在全球各大城市，包括倫敦、紐約、芝加哥、舊金山、達拉斯等，都不定期地舉辦LGBT領導人才大師課程，提供大企業領導者更能展現自己領導才能。
博仲法律事務所合夥律師郭建中則表示，公司2002年成立，就非常重視多元價值，歡迎各種特質人才加入，無論異性戀或同性戀，目前56位同仁中，公開出櫃有5人，包含合夥人、律師、法務、行政等職位，最重要的人事政策就是「一視同仁」，福利制度不會因為異性戀或同性戀而有所不同，包括員工旅遊、戶外活動、聚餐、健康檢查等，任何異性眷屬可以參加的同性眷屬也可以參加。
郭建中也坦言，婚假、育嬰假等，雖然目前同仁還沒發生過，但也會一視同仁給予福利。
博仲法律事務所公關部James Hill則表示，近年來不斷收到客戶要求提供事務所多元化的數字，就是希望合作對象能對於社會多元趨勢有相同價值觀。
今日到場的企業，還有其他Taiwan Inter-Co LGBT Network 的成員，包括JPMorgan（摩根）、Microsoft（微軟）、花旗（Citi）、高盛（Goldman Sachs）等公司均有代表列席。
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伴侶盟為517是國際不再恐同日舉辦的【See Through：正視—2017國際不再恐同日】特展，其中最大型的裝置藝術是由藝術家曾怡馨所設計的「平權筷來」。（記者陳炳宏攝）
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分享友善多元伴侶制度的企業代表，左起博仲法律事務所合夥律師郭建中、博仲法律事務所公共關係James Hill、麥肯錫公司合夥人Nicolas Chapman、麥肯錫公司副董事陳筱婷（Tina Chen ）。（記者陳炳宏攝）
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正視特展也展出蔡依林作品《你》，代表用異樣的眼光看別人、扭曲別人真實的樣貌，反射的是你內在的靈魂，也是扭曲的。（記者陳炳宏攝）
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伴侶盟理事長許秀雯律師，幫現場民眾導覽See Through特展。（記者陳炳宏攝）
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