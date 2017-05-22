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英國上空烘焙師 你看的是鮮肉還是甜點？

英國美食Youtuber Matt Adlard以裸上身穿圍裙做甜點出名。（圖擷取自Matt Adlard IG）

2017-05-22  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國有位「美食Youtuber」Matt Adlard擅長做出各種美麗甜點，但讓他走紅的真正原因，是他總裸上身只穿圍裙做甜點，頻道名稱也叫「上空烘培師（Topless Baker）」。

▲千萬不要眼中只有鮮肉，他做的甜點也是超厲害。（圖擷取自Matt Adlard IG）

年僅25歲的Matt Adlard，雖然以「上空」聞名，但也不要小看他做的甜點，師承米其林米蘭之星的明星廚師David Adlard，是他的爸爸，所以Matt做出來的甜點可都是很有水準的。

▲粉絲突破10萬時他曾履行承諾，就是脫掉圍裙做甜點，呵呵這集應該點閱爆表吧！

目前他的Youtube粉絲人數有近13萬，臉書粉專也有超過10萬粉絲，平均每週會有一部教學影片，雖然也有人覺得這樣做菜不衛生，但各花入各眼，想要學做甜點或看鮮肉還是可以繼續關注他。

編編：姐眼中只有看到肉。

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