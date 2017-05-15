點亮雲林看見未來 為偏鄉弱勢學童配鏡

2017-05-15 17:27

［記者黃淑莉／雲林報導］有感偏鄉學童視力問題嚴重，雲林縣議員蔡岳儒與婦幼關懷協會發起「點亮雲林看見未來」視力保健關懷活動，今天在麥寮國小舉行第5場，免費幫66位弱勢學生檢查視力及配鏡。

蔡岳儒指出，學生視力問題若不在黃金時期做好矯正及給予正確視力保健觀念，將來成為高度近視比例相當高，且影響學習成就，偏鄉外配、隔代教養學生比例偏高，對視力保健觀念不足，透過視力保健活動幫助孩子矯正視力或配鏡，讓孩子能學習無「礙」，清楚看見自己的未來。

視力保健活動從去年6月至今已連續舉辦5場，今天在麥寮國小禮堂參加對象為台西、麥寮夜光天使班學生，由台全醫療體系專業人員為學生視力健檢，需要戴眼鏡者也提供免費配鏡服務。

蔡岳儒表示，去年至今約有240位學童接受視力檢查，其中有118人配鏡，視力需矯正比例高達5成，可見偏鄉童視力問題嚴重，且愈偏鄉學童配鏡需求愈高，年級愈高配鏡比率愈高。