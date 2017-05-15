會考前夕 光明國中「大家都鶴」廊道祝金榜

2017-05-15 17:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考倒數計時，台中市西區光明國中推出「大家都鶴」祝福廊道，以紙鶴為意象，讓國二學生寫祝福卡片，鼓勵即將上場拚會考的學長姊，學生多寫下「5A++」、金榜題名等吉祥語，國三生說，看了感覺要更用心拚大考。

光明國中校長胡金枝指出，學校每年均有祈福傳統，由二年級學弟妹配合藝文領域課程，設計祈福物，替即將面臨升學大仗的學長姊祈福，讓國三生感受到學校的祝福外，也讓國二生透過製作吉祥祈福物的過程，學習祝福及關心別人，更提升國二生明年將換由他們上陣參加會考的心理準備。

今年祝福廊道主題設計「大家都鶴」牆，各班學生各自用紙鶴意象設計祝福語，有班級設計載著「金榜題名」的紙鶴，祝福學長姊會考順利；有的則是寫下「三元及第」、「5A++」等吉祥話，七彩紙鶴呼應閩南語「賀」的發音，盼祝福學長姊「真鶴」、「大家都鶴」。

有三年級學生說，去年國二時是製作熱氣球祝福學長姊，今年成為被祝福的對象，能感受到學弟妹的心意，覺得自己一定要好好準備會考；另有學生說，今年學弟妹做出幸福紙鶴祝福，覺得心情有被加持，盼能像大家的祝福一樣，朝自己的夢想飛行。

胡金枝也在祝福牆上寫下「光明在望，金榜題名」，盼每個學生均能發揮自己的潛力，順利朝自己的目標前進。