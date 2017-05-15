大雷雨！ 新北、桃園慎防驟雨、雷擊

氣象局的雷達觀測顯示，新北及桃園部分行政區有激烈降雨與閃電（白色十字）發生。（中央氣象局）

2017-05-15 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面前緣導致對流旺盛影響，氣象局於下午2點49分針對新北市及桃園市山區發布大雷雨即時訊息，氣象局預計大雷雨持續時間至15點45分止。

中央氣象局今天下午2點49分發布今年第3次大雷雨即時訊息，氣象局表示從現在開始至15點45分包含新北市的板橋區、中和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、土城區、石碇區、烏來區以及桃園市大溪區、復興區等行政區慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區注意淹水的情況。

根據氣象局的雷達觀測顯示，警戒區域已經出現大雨及閃電訊號，提醒民眾步行與開車請注意安全，進入室內躲避，並遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域的民眾應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積，以免遭到雷擊。