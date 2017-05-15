靖娟抽查補習班 6成是違法幼兒園
靖娟兒童安全文教基金會呼籲政府對補習教育招收6歲以下幼兒要另訂規範管制。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣近年盛行把6歲以下幼兒送到補習教育，靖娟兒童安全文教基金會展開調查，抽查6都共173家，赫見高達66家違法，換算比例，雙北市恐高達6成違法，但補習業者不受幼兒教育相關法規限制，恐讓幼兒安全暴露風險，呼籲政府嚴加管制。
靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，今天5月15日是全國兒童安全日，因此也公布調查，發現台灣近5年來補習班成長了1200家，但幼兒園卻減少了301家，但家長仍有托幼需求，恐都把孩子轉到補習班上課，但管制卻出了大問題。
林月琴指出，從今年3、4月透過實地勘察，走了6都共173家補習班，發現有66間違法經營幼兒園，台北市及新北市的違法比例更高達6成，也查出許多補習班的全日收托幼兒課表、菜單餐點表等鐵證，亦有業者承認是補習班立案的錄音等，連招生DM都寫上收2到6歲大中班，痛批政府為何比民間還不會查？
而林月琴提醒，補習班招收幼兒全日照顧有5大問題，如師資無列管，憂不適任教師橫行，或在地下室及超過4樓以上開班，讓6歲以下逃生不易的幼兒暴露風險，也無評鑑機制等，再加上地方稽查不利，違法業者查獲太少，又多要求限期改善，罰鍰則是6萬到30萬元而已，對業者來說根本罰不怕。
林月琴呼籲，家長應自保，可主動打電話到地方教育局處問學校是否有立案，樓層也只能在1到3樓，並要求業者提供孩子團體保險資料，也要看立案證書與招生人數等，政府則對於補習業者招收6歲以下幼兒要另訂嚴格規範，並全面清查違法作幼兒園的補習班。
家長Angel哭訴，在資訊不清下，把孩子送到某連鎖補習班的幼兒園，結果某日遭老師弄傷手臂、耳朵，清查才知並無幼兒園執照，召開協調會後又無預警關閉，至今仍無妥善處理，因為抽不到公托只能把孩子送到私校，但政府卻不管制而受傷，無助哽咽：「那我們的小孩該怎麼辦」
家長黃太太也痛批，把孩子送到知名連鎖補習班的幼兒園，後遭檢舉才知業者超收一倍學生，也無學生保險等，控訴：「孩子不分藍綠，但無選票，政府何時才要重視？」
教育部終身教育司科長蔣鎮宇說，這是多年議題，近2年有加強相關短期補習班的管理準則，或引入兒少法、幼照法等罰則，但補習業屬於地方權責管轄，將督促縣市政府稽查，列入中央補助款考核項目，至於業者罰不怕等問題，則會持續關注，看如何調整法制或執行層面進行管理。
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