豬哥亮生前最後公開露面…為新港媽點起馬炮

藝人豬哥亮（前排右）今年2月出席新港媽元宵遶境活動，和新港奉天宮董事長何達煌（排左）一同點燃起馬炮。（記者曾迺強翻攝）

2017-05-15 11:34

〔記者曾迺強／嘉義報導〕藝人豬哥亮因大腸癌末期，經2個多月治療、照護，仍不敵病魔，今天清晨5點8分病逝台大醫院，享壽70歲，消息一出各界譁然；豬哥亮生前深信道教各神祇，曾透露2009年復出後，每週會去嘉義縣新港奉天宮等廟宇參拜，今年2月7日，豬哥亮出席奉天宮媽祖遶境活動，還與眾嘉賓點燃起馬炮，孰料這竟是他最後出席公開活動的身影。

豬哥亮去年8月12日與主演的「大顯神威」電影團隊至新港奉天宮參拜，他當時透露，2009年復出後，更密集參拜廟宇，他認為可以重新出發，是靠神明的幫忙，除了新港奉天宮，每週也固定去南投市慈善宮、新北市板橋鎮發宮，還打趣說若只去1家拜，另外2家的神明會吃醋。

新港奉天宮總幹事李進興受訪說，豬哥亮是媽祖虔誠信徒，每年會捐獻為神明做神明衣；廟方去年初邀請他擔任新港媽的「環保大使」，宣導金紙量減半，效果不錯，對於他今晨離世感到相當不捨。