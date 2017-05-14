呼籲讓台灣參加WHA 國內大學生發起網路連署

國內多所大學的學生聯合在國際平台上發起支持台灣參與WHA的連署。（擷自網站）

2017-05-14 20:49

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣從2009年起，以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）多年，但今年卻因為兩岸政治因素而遭阻擋參與，前衛生署駐日內瓦代表張武修今日表示，國內多所大學的學生，已在國際平台上發起連署，呼籲追求「普世健康」目標的世界衛生組織（WHO），應該邀請台灣參與WHA，並期盼獲得100萬人支持。

張武修指出，5月13日起，國內包含中央、清華、中山大學等十幾家大學的學生，聯合在國際平台上發起連署（https://goo.gl/UgWMfz），呼籲WHO追求「普世健康」目標，就應該邀請台灣參與WHA，內容談及WHO將台灣拒於WHA門外，讓台灣約2300萬人的健康面臨威脅，違背WHO追求普世健康、健康人權的價值，且台灣的醫療實力可以提供相關經驗給WHO與其會員國，現在歐盟、美國、加拿大、日本等國也都力挺台灣參與WHA。

該份連署希望可以讓國際社會關注這個議題，也盼透過各地人民的支持，能夠改變WHO的決定、使台灣得以參與WHA。