明鋒面再報到 午後北部、中南部山區明顯降雨

明天鋒面再報到，這波鋒面明晚至16日影響最劇烈。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-14 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕明天另一波鋒面報到，天氣轉為不穩定，明下午起北部、東北部、中南部山區將有明顯午後雷陣雨，明晚至16日將是鋒面影響最劇烈時候，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，民眾出門需攜帶雨具。

中央氣象局指出，溫度方面，明天沒有下雨時仍較為悶熱，西半部高溫約30到33度，東半部約29到31度，民眾應多補充水分以防中暑。

空氣品質部分，明天高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今天白天至明天上午天氣緩和，明天下午起鋒面結構增強，將往南緩慢移動，這段期間各地都有較大降雨可能，鋒面大約17日移至巴士海峽，屆時降雨天氣才會趨緩。