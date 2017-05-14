喇舌少女掀波 暴牙男向母親賀節認錯

2017-05-14 15:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕網紅「FBI帥哥」暴牙男鄧佳華、「吃屎哥」游兆霖對新北市板橋新埔國中女學生「小寧」喇舌，並PO上網引起軒然大波，鄧、游2人合體下跪、磕頭及掌嘴道歉，今天是母親節，鄧佳華獨家錄製母親節賀詞影像，向鄧母、少女母親等全天下母親祝賀母親節快樂，他也再度向母親、少女母親道歉，希望事件平息。

23歲的「FBI帥哥」鄧佳華今天在母親節賀節影片中，捧著花束，說出「今天母親節 我 是鄧佳華 媽媽母親節快樂 謝謝你把我生下來 我讓妳很驕傲 沒有錯 因為我是妳的乖兒子ㄚ 媽媽 我愛妳」；他也向母親道歉：「媽媽這件事情我知道錯了 不會再犯」，希望取得少女、少女母親及社會諒解，更重要的，是不再讓他的媽媽傷心。

「FBI帥哥」鄧佳華與「吃屎哥」游兆霖透過LINE與國二少女小寧（化名）聊了1個多月，8日要玩親親的遊戲，2人與就讀新埔國中的少女碰面後，少女因怕被同學看見，走到約1公里外的板橋國中對面巷內，暴牙的鄧佳華先與少女接吻，然後開始喇舌，過程中多次看著鏡頭，親了約43秒；吃屎哥游兆霖接手親吻少女，但游男全程都專心與少女接吻，沒看鏡頭。

未料23歲的鄧佳華、25歲游兆霖將與少女喇舌畫面PO上個人臉書後，引發社會撻伐、抨擊，少女母親8日晚間也到海山警分局提告，鄧、游2人知道事態嚴重，玩過頭了，鄧、游2人下跪、磕響頭，游男還掌嘴致歉，鄧佳華在13日母親節前夕，再度磕頭1000次，希望讓母親及少女母親道歉。

鄧佳華說，當天他不知道自己做錯了，他7日提前與媽媽過母親節，剛答應媽媽絕對不做出讓她擔心的事，未料事隔一天，他就做出與少女接吻PO的爭議事件，他很後悔，今天也捧著一束鮮花，向母親、少女母親等全天下的母親賀節。