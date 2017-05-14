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她愛心認助20年 受助生感恩送愛「第二個媽媽」

2017-05-14  13:40

〔記者張議晨／台北報導〕「謝謝您對我的關心與照顧，母親節快樂！」，雖然雙方沒有血緣關係，但徐桂英卻是這群清寒學子的第二個媽媽。

求學時曾受人幫助，事業有成後，徐桂英回過頭來回饋社會，從北市教育局成立認助清寒學生基金會開始，20年來捐助金額超過221萬，幫助基金會的52位弱勢孩子，成為受助孩子口中的「第二個媽媽」。她笑說，「沒辦法，一旦做下去就無法停下來」。

徐桂英自幼生長在小康家庭，卻因家中遭逢變故，求學期間靠著苦讀爭取獎學金貼補家用，家庭變故帶給她相當深的感觸。因此，當20年前從好友處得知基金會草創時，就年年投入心力在弱勢孩子身上。她說，「因為過去曾受過幫助，所以也希望自己能幫助有需要的孩子」。

就讀小學的黃同學，父母在10年前離婚，最初協議由媽媽扶養，卻因爸爸想拿回監護權不斷纏訟，讓黃同學飽受心理創傷，媽媽也因官司關係，打亂生活，被迫辭去工作，靠著時有時無的工作及手工藝，生活一度陷入困境，直到基金會補助，才能安心求學。

黃同學每月都會定期寫信給「徐阿姨」，說明在校及家中近況，她說，「感謝徐阿姨幫助我可以繼續念書」。黃媽媽還特地手工自做長夾、手提袋送給徐桂英，徐桂英哽咽說，「這是我這輩子收過最貴重的禮物，謝謝你們」，勉勵受助生將來長大也可以成為認助者。

台北市教育局認助清寒學生基金會今安排徐桂英與3位受助學生、家長相見歡，學生不僅送上感恩小卡，還給「徐阿姨」大大擁抱，一見如故，場面溫馨感人。

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  • 台北市教育局認助清寒學生基金會，今安排認助人徐桂英（桃紅衣服者）與受助生相見歡，共度母親節。（記者張議晨攝）

    台北市教育局認助清寒學生基金會，今安排認助人徐桂英（桃紅衣服者）與受助生相見歡，共度母親節。（記者張議晨攝）

  • 台北市教育局認助清寒學生基金會，今安排認助人徐桂英（桃紅衣服者）與受助生相見歡，共度母親節。（記者張議晨攝）

    台北市教育局認助清寒學生基金會，今安排認助人徐桂英（桃紅衣服者）與受助生相見歡，共度母親節。（記者張議晨攝）

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