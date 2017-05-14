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電子圍籬破功 柯P：校園應是開放空間

2017-05-14  13:03

〔記者鍾泓良／台北報導〕上個月有一名男大生為了體驗女校生活，身著制服闖入中山女高，在校中閒逛四到五小時。但這此舉也讓北市在去年「小燈泡」事件後加裝的校園電子圍籬破功。

台北市長柯文哲今天受訪時表示，他會反省「電子圍籬政策」，認為要不要為少數發生的事情做這樣的制度，讓大家不方便，強調校園應該是開放空間給社區使用。

柯文哲舉例，宜蘭小學就沒有圍牆，柯文哲直言「總人口數裡面有千分之四的人精神分裂，社會上有奇怪的人，我不贊成為奇怪的人風聲鶴唳」。

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  • 柯文哲今天受訪時表示，他會反省「電子圍籬政策」，認為要不要為少數發生的事情做這樣的制度，讓大家不方便，強調校園應該是開放空間給社區使用。（記者鍾泓良攝）

    柯文哲今天受訪時表示，他會反省「電子圍籬政策」，認為要不要為少數發生的事情做這樣的制度，讓大家不方便，強調校園應該是開放空間給社區使用。（記者鍾泓良攝）

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