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機捷A17領航站 將發展為原住民族主題車站

2017-05-13  18:37

［記者謝武雄／桃園報導］為活化桃園機場捷運A17站站區商展空間，桃園大眾捷運公司與教育局部落大學合作，規劃為原住民文創商品行銷通路平台；市長鄭文燦今天主持平台啟用儀式時表示，目前機捷A21環北站有桐花特色、A19體育園區站則是棒球特色，未來A17領航站可規劃為原住民族特色主題車站，機捷其他站也會發展各自特色。

鄭文燦說，台灣要進步，文化圖像要多元融合，唯有每個族群珍惜自己的文化，累積經驗和智慧，才能成就更豐富的台灣，因此，市府將原住民族元素納入各項桃園重要活動，協助原民文化傳承，此次桃園農業博覽會就有原民造屋區專區，透過泰雅造屋可讓遊客瞭解離地築屋防潮通風功能，這種與自然共生、循環經濟的概念也是一種生活智慧，更代表原住民族文化的傳承。 

鄭文燦表示，台灣原住民族文化多元且有特色，桃園更是原住民族文化櫥窗，橫跨16個族群，透過部落大學產生出許多工藝創作及各式產業，一方面振興原住民族文化，另方面讓更多市民認識原住民族特色，相當難能可貴。 

鄭文燦說，在A17領航站設立行銷通路平台，一方面也是希望能爭取中央「原住民族博物館」建在捷運A17站旁機關用地（現況為桃園航空城願景館），不僅鄰近桃園機場、機場捷運，也可吸引國內外旅客，等於是領航原民，行銷國際。

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  • A17領航站展示原民商品各具特色。（記者謝武雄攝）

    A17領航站展示原民商品各具特色。（記者謝武雄攝）

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