邱鏡淳、林智堅搶趕集 不為前瞻為吳念真
新竹縣長邱鏡淳（右3）、新竹市長林智堅（右2）今天下午相招一起看導演吳念真的作品「人間條件6－未來的主人翁」。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅今天下午竟然搶著趕進新竹縣政府文化局演藝廳！這次為的不是搶拿前瞻計畫，為了是名導吳念真的戲。邱鏡淳為此還淚濕2包面紙，只因吳念真的戲彷彿是個時光機，讓他回到過去再回到現在，深刻感受到不同世代的不同壓力。
由導演吳念真所導、綠光劇團「人間條件6～未來的主人翁」今天再次巡演到新竹縣。縣長邱鏡淳、市長林智堅都是該戲的粉絲，除相招到場全程欣賞相挺，中場休息時也探吳念真的班致謝。
市長林智堅一早體貼地送來貢丸湯和水潤餅2項地方特產慰勉劇組人員，縣長邱鏡淳則在探班時贈送版畫名家朱錦城作品，替優質劇團加油。期間邱鏡淳還拿出去年吳念真在縣境所拍的廣告片段，2人聊起當時的場景人物等相關過程。
縣府文化局表示，「人間條件6～未來的主人翁」以當前薪水不漲，房價、物價一直飛漲的世代做為背景，從1群學生們探望1名長期臥病在床的老師展開劇情。
劇中單身未婚的女子、生不出小孩的夫妻、照顧重病父親的獨子等，這些臺灣社會中真實存在的各個世代、各階層主人翁的壓力，不僅讓6年級的林智堅直言，這戲真實反映了6、7年級的心聲，也讓他看到台灣社會父、子關係的疏遠，使他反思，要多多親近自己的孩子、與他們互動才是。
邱鏡淳中場時捏著2團面紙離席，看完了整齣戲更是用掉了2包面紙拭淚。他一見到吳念真立刻忍不住說「哎呀！我是3、4年級生，看了很有感情，所以難怪會掉眼淚，一度還問自己是怎麼了。」他說透過劇情，回憶過去又比較了現在的生活，發現每個時代的挑戰和壓力各有不同，他一路走來都體驗過，點點滴滴在心頭，才會忍不住淚下。
吳念真說，這齣戲已是第2次巡演來到新竹。新竹地區的觀眾很多是理性的竹科工程師，他們的感情表現比較謹慎，隨著劇情起伏，反應比一般觀眾來得「慢半拍」，往往演員都要吐出下1句台詞了，竹科的觀眾們才爆出笑聲，讓演員們只好立刻把到嘴的話給吞下去，是很有意思的巡演經驗。
吳念真也說，每1個世代都有屬於他們的風景，也有他們的苦難與憂愁。6、7年級上有父母要奉養、下有兒女要育養，是三明治世代的青年，他們真的沒有比較好命。他希望作為6、7年級父母世代的觀眾，可以透過這齣戲了解自己兒女的壓力與心情。
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