生理期、懷孕不能染髮？醫師：對身體健康最安全的染髮時機是...

2017-05-13 18:15

〔iStyle頻道／綜合報導〕染髮能瞬間改變一個人的氣質與魅力，還能達到超強的減齡效果，不過染髮劑中的化學物質，若不仔細使用，極有可能對身體造成不良影響，而坊間流傳一種說法，表示女孩們在生理期和懷孕時，得停止染髮這檔事，這種說法正確嗎？真實的情況又是如何？為此iStyle特地邀請捷靚皮膚專科診所院長徐常捷醫師替所有女孩們解開這道謎題啦！

1、生理期到底能不能染髮？到底在女人來月經的重要時刻可不可以染髮？現在直接公布謎底啦！徐醫師認為，這並沒有一個絕對的禁忌，只不過生理期時，因為體內賀爾蒙變化，頭皮容易發炎、長痘、過敏，進而出現細微傷口，若此時使用化學產品在頭皮上，就有可能刺激皮膚長疹子，並出現搔癢的症狀，但不會發生網路流傳，生理期染髮致癌的情形。

2、媽咪關心議題，懷孕能染髮嗎？為了寶寶健康，許多人在計劃懷孕時，會特地染回黑髮，結束染髮生涯，但真的有必要這麼做嗎？徐醫師說：「很多產品安全測驗，很難真的找孕婦實驗，所以無法說百分之百安全。」也因此，雖然沒有一個標準解答，但是醫師們為了孕媽咪們以及寶寶的安全著想，還是會建議不染髮，保障胎兒的安全。

話雖如此，如果你真的無法忍受，又該挑什麼時機染髮比較好？徐醫師建議，懷孕初期最危險，相當不建議染燙，後期寶寶成型，傷害變少，風險降低，如果非得染髮的媽咪此時的安全顧慮較小！不過他還是規勸媽咪們，懷孕期間盡量避免染髮對寶寶是多一層保障。

3、改用植物萃取染髮劑不傷髮？或許你會想，用指甲花（植物性萃取染髮劑）就不會傷害頭皮，對此，徐醫師強調：「沒有真正天然的染髮劑！萃取過程中，沒辦法不經化學藥物處理，所以就算是標榜植物性萃取的染髮劑也一定會有化學成分。」由此可知，就算標榜植物性萃取，使用時還是要多加小心，如同徐醫師所說：「產品不只要用好，還要適合自己，以自身的頭皮狀況為主。」

4、染髮前可做哪些防護措施？「曾經有位女大學生患者因為對染劑過敏、灼傷，造成頭髮脫落，雖然治療後落髮範圍有小一半，但是仍有一小區塊長不出頭髮。」徐醫師分享，由此可見，選擇染劑適不適合自己很重要！要如何確定染劑不會對你造成過敏呢？徐醫師建議，除了要挑選有「衛署字號」、「完整成分說明」、「含檢驗資料」的染髮劑外，還可以先在「手臂內側」和「耳朵後」塗抹些許染劑，用貼布貼起做24小時實測，但可惜的是，實測只有在家自己染髮才能做到，一般髮廊幾乎不太可能......

5、髮質傷害如何降低？染髮後，頭髮容易斷裂、分岔，為此，有些人在染髮前一天會特地不洗頭，以頭皮分泌的自然油脂做保護，徐醫師認為這項方法是可行的，但他也額外提供一款小方法給讀者們參考，「染髮前先用潤髮乳洗頭，讓它附著在頭皮和頭髮上，沖水時不要沖太乾淨，以形成一層保護膜。」這種方法不僅能降低頭皮過敏危機，還能保護頭髮不受損，但缺點是染髮時有可能上色不完全，所以請讀者們斟酌使用。

徐常捷醫師：曾任馬偕醫院皮膚科總醫師、主治醫師，現任捷靚皮膚專科診所院長、新光醫院醫學美容中心皮膚科主治醫師、台北秀傳醫學美容中心主治醫師。