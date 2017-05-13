生理期、懷孕不能染髮？醫師：對身體健康最安全的染髮時機是...
〔iStyle頻道／綜合報導〕染髮能瞬間改變一個人的氣質與魅力，還能達到超強的減齡效果，不過染髮劑中的化學物質，若不仔細使用，極有可能對身體造成不良影響，而坊間流傳一種說法，表示女孩們在生理期和懷孕時，得停止染髮這檔事，這種說法正確嗎？真實的情況又是如何？為此iStyle特地邀請捷靚皮膚專科診所院長徐常捷醫師替所有女孩們解開這道謎題啦！
1、生理期到底能不能染髮？到底在女人來月經的重要時刻可不可以染髮？現在直接公布謎底啦！徐醫師認為，這並沒有一個絕對的禁忌，只不過生理期時，因為體內賀爾蒙變化，頭皮容易發炎、長痘、過敏，進而出現細微傷口，若此時使用化學產品在頭皮上，就有可能刺激皮膚長疹子，並出現搔癢的症狀，但不會發生網路流傳，生理期染髮致癌的情形。
2、媽咪關心議題，懷孕能染髮嗎？為了寶寶健康，許多人在計劃懷孕時，會特地染回黑髮，結束染髮生涯，但真的有必要這麼做嗎？徐醫師說：「很多產品安全測驗，很難真的找孕婦實驗，所以無法說百分之百安全。」也因此，雖然沒有一個標準解答，但是醫師們為了孕媽咪們以及寶寶的安全著想，還是會建議不染髮，保障胎兒的安全。
話雖如此，如果你真的無法忍受，又該挑什麼時機染髮比較好？徐醫師建議，懷孕初期最危險，相當不建議染燙，後期寶寶成型，傷害變少，風險降低，如果非得染髮的媽咪此時的安全顧慮較小！不過他還是規勸媽咪們，懷孕期間盡量避免染髮對寶寶是多一層保障。
3、改用植物萃取染髮劑不傷髮？或許你會想，用指甲花（植物性萃取染髮劑）就不會傷害頭皮，對此，徐醫師強調：「沒有真正天然的染髮劑！萃取過程中，沒辦法不經化學藥物處理，所以就算是標榜植物性萃取的染髮劑也一定會有化學成分。」由此可知，就算標榜植物性萃取，使用時還是要多加小心，如同徐醫師所說：「產品不只要用好，還要適合自己，以自身的頭皮狀況為主。」
4、染髮前可做哪些防護措施？「曾經有位女大學生患者因為對染劑過敏、灼傷，造成頭髮脫落，雖然治療後落髮範圍有小一半，但是仍有一小區塊長不出頭髮。」徐醫師分享，由此可見，選擇染劑適不適合自己很重要！要如何確定染劑不會對你造成過敏呢？徐醫師建議，除了要挑選有「衛署字號」、「完整成分說明」、「含檢驗資料」的染髮劑外，還可以先在「手臂內側」和「耳朵後」塗抹些許染劑，用貼布貼起做24小時實測，但可惜的是，實測只有在家自己染髮才能做到，一般髮廊幾乎不太可能......
5、髮質傷害如何降低？染髮後，頭髮容易斷裂、分岔，為此，有些人在染髮前一天會特地不洗頭，以頭皮分泌的自然油脂做保護，徐醫師認為這項方法是可行的，但他也額外提供一款小方法給讀者們參考，「染髮前先用潤髮乳洗頭，讓它附著在頭皮和頭髮上，沖水時不要沖太乾淨，以形成一層保護膜。」這種方法不僅能降低頭皮過敏危機，還能保護頭髮不受損，但缺點是染髮時有可能上色不完全，所以請讀者們斟酌使用。
徐常捷醫師：曾任馬偕醫院皮膚科總醫師、主治醫師，現任捷靚皮膚專科診所院長、新光醫院醫學美容中心皮膚科主治醫師、台北秀傳醫學美容中心主治醫師。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 關島徵台水泥工月薪12萬？ 他應徵發現真相暴怒
- 告別林奕含／ 爸媽斷腸 丈夫痛哭
- 沒有家族史也要注意！專家：逾9成婦女罹乳癌非遺傳
- 馨乃有阮！ 南市母親節感恩表揚
- 今開幕就跳電 桃園ATT筷食尚停電1小時
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 女子疑吸毒過量猝死 親友質疑死因不單純
- 農產標章爆多 是否有機「看攏嘸」
- 喝醉酒有點想吐.....然後他就掉下去了
- 分局長親送康乃馨 女警笑：「回家能抱怨老公了」
- 綠衫軍拒再「客」套 巫師全力看家
- 奧迪過彎卻撞進超商 2男騎樓聊天遭撞飛
- 自由廣場》廠商拚經濟 垃圾無處去
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
- 車停斜坡翻覆 女里長6歲兒摔出命危
- 假釋犯落跑 澎檢︰無延誤通緝
- 抗議容積代金 地主衝撞北市府大門
- 豬哥亮入院逾2個月 王彩樺鬆口洩病情
- 綠博嚴選蔬菜 送冬山長者加菜
- 北市警婦幼隊愛媽咪 今推微電影「我的警察媽媽」
- 恰恰︰條件比我當年好 大王可拚「美」夢
- 喬山疼惜媽咪 按摩椅送美腿機─模擬手感精準按摩痠痛點 降價優惠加碼送好禮
- 台南正妹將代表夏威夷 爭奪美國小姐后冠
- （影音）林奕含父母4發聲明引用女神卡卡歌詞 句句是洋蔥
- 參觀威尼斯雙年展作品 鄭麗君感受不期之美
- 澎漁民陳情 盼終止魚槍管制公告
- NBA》季後賽兩樣情！詹皇猛練球 「浪花弟」輕鬆釣魚（影音）
- 港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲
- 《小學堂》神童回娘家 妙喻張小燕地位如摩西
- 瞎扯馬克宏與馬卡龍有關係 強國網路寫手挨批
- 《太陽的後裔》菜鳥兵人未抵台先點菜 指名要很多「這個」
- 女子清晨海灘自拍 淫狼硬上弓判刑2年10月
- 員工不敢走 日本企業發獎金懇求提早下班
- 缺救生員 斗南泳池迄未開放
- 甲類場所 新北消防局：每半年須安檢申報
- 自走嘴砲！白宮發言室講台飆上馬路？
- 李敏鎬當公益兵 第1天就衰被爆早退
- 見縫築巢 麻雀進「住」消防車
- 派里艦軍艦舷號大有玄機 絕對不能有這個數字......
- 醫療新知與日常保健》夏日防曬，物理、化學哪個好？
- 捍衛無毒家園遊行 洪、郝拚場其餘4人快閃
- 自由廣場》財政部專扯小英後腿？
- 英外相示警：俄羅斯可能干預英國大選
標題：生理期、懷孕不能染髮？醫師：對身體健康最安全的染髮時機是...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email