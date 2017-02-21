衛生棉換幾片才正常？醫師：超過這些代表身體發出警訊啦！
〔iStyle頻道／綜合報導〕月經是女孩們每個月都得徹底相處的好朋友，雖然它來的時候大多痛苦居多，但同時也是你身體健康的一種證明，不過根據「GoodHousekeeping」報導，在這整個週期裡，月經其實隱藏著一些不為人知的暗號，它會藉由一些狀況告訴你，其實身體有問題。
1、血量爆炸多：總是認為自己血量比一般人多嗎？美國婦女健康專家Sherry, A. Ross表示，在身體健康的情況下，一週期的經血總量約為4至12茶匙，一天大約得換3至6次衛生棉，而女性健康與營養教練Nicole Jardim表示，判斷不正常最容易觀察的方式是，2個小時換一次衛生棉，而這種出血量連續超過7天就得就醫。
2、經痛非常誇張：有些女孩們月經一來就會痛到在地上打滾，這種情況一點都不正常！美國婦科醫師Rachel Carlton Abrams表示，這極有可能是子宮內膜異位，然而，每個人對「痛」的忍耐力不同，如何判別不正常？嚴重影響你的生活，干擾日常行動能力就是了。
3、出血情況非常多：月經明明剛結束，卻發現還有出血的情形？其實不用過於驚慌，排卵期間偶爾出點血的現象算正常，但是如果持續超過2、3個月，體重出現變化，情緒和身體壓力都超過負荷時請盡快就醫吧！
4、血色變淡還變少：Nicole Jardim表示，血液太少、變薄，顏色變淺，像是西瓜汁或蔓越莓汁那般淡薄，極有可能是體內的雌激素太低，除了血液顏色以外，陰道乾燥、性慾降低、嚴重脫髮都是低雌激素的徵兆之一。
5、血液中含有大量血塊：經血裡面不單單只有血液而已，還混合著陰道黏液和子宮內膜細胞，所以在量多時，有點血塊相當正常，不過過大、過多就要即時做好調理，建議你先從補充維生素C，注意保暖，戒生冷食物下手，如果還是沒改善，再到醫院進行檢查。
6、週期長且不規律 ：月經週期不固定即有可能是激素失衡造成的結果，其它症狀還包含體重增加、疲勞、臉部和身體毛髮生長過快、長痘痘、頭痛、失眠、骨盆疼痛和情緒起伏大，這些絕都不能輕忽，應盡速就醫治療。
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標題：衛生棉換幾片才正常？醫師：超過這些代表身體發出警訊啦！
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