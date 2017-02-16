睡覺超怕月經流出來？婦產科醫師：這個睡姿會讓外漏情形更嚴重！

2017-02-16 19:30

〔iStyle頻道／綜合報導〕相信月經來的時候大家都有一個共同的困擾，那就是不管用多長的衛生棉都抵擋不了經血從屁股縫流出，內褲、棉被和床墊老是沾滿血，除了多利用蜷縮成母體內胎兒姿勢的「胎兒式睡姿」降低外漏的情形以外，根據「GLAMOUR」報導，美國婦科醫師Jennifer Wider強烈建議，此時最好避免「趴睡」的姿勢睡覺比較好。

臉朝下的「趴睡」姿勢會讓胃擠壓到子宮，血液受到壓迫後就會流更多出來，增加外漏的危機，而「趴在桌上睡覺」、「蜷在沙發上睡覺」和「墊高枕頭睡覺」看似安全，其實都不利經血順暢排出，對身體不好，有這些習慣的人最好全都改掉。

美國婦科醫師Lisa Lindley表示，藉由兩腿夾住的「胎兒式睡姿」能有效防止洩漏還能減緩經痛，睡前洗熱水澡，使用放鬆身心的薰衣草產品，腹部放加熱墊，睡前喝熱水，穿著緊身內褲和短褲都能同樣達到輕鬆睡覺也不外漏的效果。另外Lisa Lindley提醒，有些人認為用衛生棉條睡覺就能解決外漏問題，其實這個方式是錯的！因為棉條不僅容易吸收經血，還有吸收體內水份的功效，容易造成私密處原有的自潔功能失效而引發感染，所以她相當不建議在睡覺時使用。