紅茶止經痛效果有限 營養師反而推薦喝這個

2017-02-04 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕很多女性經痛時都會在飲食上特別注意，近來網路上更流傳，月經來喝紅茶可達緩解經痛作用。不過營養師卻說，這樣的止痛方式效果有限，她反而建議喝薑汁奶茶。

據《華人健康網》報導，近來網路盛傳在月經來時喝紅茶，可以幫助補充維生素B群、咖啡因和兒茶素，達到緩解經痛作用。不過營養師蔡怡瑄卻說，每100毫升的紅茶，只含有0.006毫克的維生素B1。而目前的研究也只知道，日服50微克維生素B6和250毫克的鎂，可以減輕頭痛和情緒波動症狀。此外，咖啡因的攝取和經痛，並沒有直接關係，所以想透過喝紅茶緩解生理期不適，效果其實有限。

蔡怡瑄說，想要紓緩經痛可以多攝取色胺酸、鈣質等營養素，牛奶就是不錯的選擇。而薑茶也富含薑辣素成分，有消炎鎮痛的作用。她因此建議經痛的女性，可以飲用結合了上述營養素的薑汁奶茶，來舒緩生理期不適。

不過蔡怡瑄也說，如果每次經痛發作都疼痛難耐，最好還是尋求醫師的專業協助，釐清原因、對症治療才是可以從根本解決問題的好方法。

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華人健康網 生理期喝紅茶不經痛？營養師推薦這1味奶茶