| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

紅茶止經痛效果有限 營養師反而推薦喝這個

2017-02-04  21:50

〔即時新聞／綜合報導〕很多女性經痛時都會在飲食上特別注意，近來網路上更流傳，月經來喝紅茶可達緩解經痛作用。不過營養師卻說，這樣的止痛方式效果有限，她反而建議喝薑汁奶茶。

據《華人健康網》報導，近來網路盛傳在月經來時喝紅茶，可以幫助補充維生素B群、咖啡因和兒茶素，達到緩解經痛作用。不過營養師蔡怡瑄卻說，每100毫升的紅茶，只含有0.006毫克的維生素B1。而目前的研究也只知道，日服50微克維生素B6和250毫克的鎂，可以減輕頭痛和情緒波動症狀。此外，咖啡因的攝取和經痛，並沒有直接關係，所以想透過喝紅茶緩解生理期不適，效果其實有限。

蔡怡瑄說，想要紓緩經痛可以多攝取色胺酸、鈣質等營養素，牛奶就是不錯的選擇。而薑茶也富含薑辣素成分，有消炎鎮痛的作用。她因此建議經痛的女性，可以飲用結合了上述營養素的薑汁奶茶，來舒緩生理期不適。

不過蔡怡瑄也說，如果每次經痛發作都疼痛難耐，最好還是尋求醫師的專業協助，釐清原因、對症治療才是可以從根本解決問題的好方法。

相關連結請見：

華人健康網 生理期喝紅茶不經痛？營養師推薦這1味奶茶

廣告
  • 營養師建議，如果每次經痛發作都疼痛難耐，最好尋求醫師的專業協助。（情境照）

    營養師建議，如果每次經痛發作都疼痛難耐，最好尋求醫師的專業協助。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 月經 經痛
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：紅茶止經痛效果有限 營養師反而推薦喝這個


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.