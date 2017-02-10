月經來做這種運動容易經痛！有效減輕不適的鍛練方式是...

2017-02-10 17:52

〔iStyle頻道／綜合報導〕月經來的時候就像是一灘爛泥，痛到一整天躺床嗎？或許你該試著起身運動，它能大大降低不適感，不過這時候運動可不是隨便做做就好，根據「Fitness Magazine」報導，經期間運動有些事情要特別注意，以免舒緩疼痛不成造成反效果。

1、有氧運動比重訓好：如果你運動是為了減輕疼痛，運動類行選擇上就要特別小心，有氧運動可以調節大腦的興奮與抑制過程，使人心情愉悅，減緩經痛症狀，但若選擇重量訓練，則會讓血液流到四肢，促進子宮收縮，反而會加劇疼痛，這點要特別小心。

2、舒緩其它不舒服的症狀：除了經痛以外，運動可以減緩其它症狀，比如腹脹、頭痛、疲勞和脹乳，美國婦產科醫師Kelly-Jones解釋，透過運動出汗排水，腹脹情形就能自然解決，而根據《新月醫學與生物科學》雜誌發表的研究顯示，只要養成每週固定運動3次的習慣，促使心跳加速，其它經期間不適的情況都能緩解。

3、經期間運動不會貧血：有些女生天生容易貧血，怕經期間運動會加劇症狀，一不小心就暈倒了，事實跟你想得不一樣，Kelly-Jones表示，除非你本身血流量過多，貧血症狀真的非常嚴重，否則運動只會緩解不適，並不會對身體有其它傷害，所以不用過於擔心。

4、高強度運動最有效：比起跑步、健走......等低強度運動，時間短、強度大的高強度運動緩解經痛反而更有效，Kelly-Jones解釋，高強度運動能促使身體釋放更多鎮痛激素内啡肽，降低肌肉收縮、炎症發生的機率。