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避免電腦中「勒索病毒」 台灣微軟提出2建議方案

2017-05-13  16:27

〔即時新聞／綜合報導〕最近名為「WanaCrypt0r 2.0」的勒索病毒席捲全球，台灣也受到攻擊。台灣微軟提醒Windows 7以上的用戶，要「隨時保持最新安全的更新」，以降低病毒感染的威脅，並提出2項建議方案。

據《中央社》報導，台灣微軟今天針對勒索病毒攻擊事件回應表示，這個勒索軟體可能是WannaCryptor病毒的其中一隻變種；微軟安全團隊已增修最新偵測和防護功能，以避免新的惡意軟體威脅，今年3月微軟就提供了安全更新，讓Windows使用者可以擁有額外的安全防護，來抵抗這個潛在的病毒威脅。微軟因此提醒Windows 7以上的用戶，「隨時保持最新安全的更新」，以降低病毒感染的威脅。

微軟還提出了2項建議方案，建議使用者立即更新已在20170314釋出的3月份安全性更新 （https://tec hnet.microsoft.com/zh-tw/library/security/ ms17-006.aspx等）；其次，目前Windows Defender已可以針對發作中的惡意程式，有效的偵測並清除；使用者可以從下列位置下載Windows Defender （https://support.microsoft.com /zh-tw/help/14210/security-essentials-download）。

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  • 最近名為「WanaCrypt0r 2.0」的勒索病毒席捲全球，台灣也受到攻擊。（圖擷取自Malware Hunter Team）

    最近名為「WanaCrypt0r 2.0」的勒索病毒席捲全球，台灣也受到攻擊。（圖擷取自Malware Hunter Team）

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