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高捷黃線平面變地下 捷運局長說出內幕

2017-05-12  18:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄捷運黃線獲中央「前瞻基礎建設計畫」逾千億預算支持，預計採地下化設計。有議員質疑，黃線原規劃為平面，未經周延評估突然改為地下化；高雄市捷運局長吳義隆澄清，過去黃線為爭取中央支持曾以平面方案提出，但地下化其實已研究多年，今年因前瞻計畫支持軌道運輸，改向中央爭取地下化，順利獲得通過。

行政院公布的前瞻基礎建設計畫中，總經費達1430億元的高雄捷運黃線備受矚目。據《聯合新聞網》報導，國民黨議員蔡金晏質疑，黃線去年9月向中央提出時仍是平面設計，今年的前瞻計畫突然改為地下化，周延性令人質疑。

對此質疑，高雄市捷運工程局長吳義隆表示，黃線地下化的可行性研究早在兩、三年前就完成，但因過去高雄爭取軌道建設不易，為壓低預算、增加爭取成功機會，曾以平面輕軌方案向中央提出；不過今年因獲知前瞻計畫大力支持軌道運輸，市府決定以地下化的中運量方案向中央提出，也獲得中央通過。

高捷黃線橫跨亞洲新灣區、前鎮區和鳥松區，規劃與現有的紅橘兩線及環狀輕軌銜接，預計設21站，總長23.5公里。捷運局先前表示，盼黃線能在8年內打造完成。

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  • 高雄捷運黃線獲中央「前瞻基礎建設計畫」逾千億預算支持，預計採地下化設計。（資料照，記者侯承旭攝）

    高雄捷運黃線獲中央「前瞻基礎建設計畫」逾千億預算支持，預計採地下化設計。（資料照，記者侯承旭攝）

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