營養午餐有無農藥殘餘 快篩新技術馬上知道

探針刮除蔬果表面就能快速篩出有無農藥殘留。（記者葉永騫攝）

2017-05-12 17:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕學生食用的營養午餐蔬果有沒有農藥殘留，永齡健康基金會委交睿軒科技公司協助，每天對屏東縣中正國中中央廚房進行快篩，一天就能得知結果追出來源，確保屏東的學子都能吃的營養又健康。

前農委會主委曹啟鴻擔任屏東縣長任內推動的屏東市中正國中設立中央廚房，供餐給附近忠孝、瑞光、和平國小，每天約3600人份的學生營養午餐，為了確保學生都能吃到健康沒有農藥殘留的食物，曹啟鴻拜託了永齡健康基金會委交睿軒檢驗科技公司利用高科技檢驗技術運用到營養午餐的蔬果檢測，確保學生能吃的健康和安心，今天中午曹啟鴻也特別到中正國中品嚐營養午餐，參觀整個中央廚房，了解整個檢測的技術。

睿軒檢驗科技公司研發處長黃明宗表示，這套檢驗方式是利用質譜儀來快篩，學校營養師針對送來的蔬果以探針刮取表面後送往台北的實驗室快篩，學校隔天就知道檢測結果，了解食用的蔬果有沒有問題，如果發現問題就會進行源頭的追查，了解那一個農戶提供，以確保學生的食用安全，但目前快篩還有一天的落差，希望未來在南部也能設立一個實驗室，使當天的蔬果有沒有問題，一經檢測就知道，也能避免學生吃到農藥殘餘的蔬果。

曹啟鴻說，雖然檢測的機器和費用很貴，但他會爭取在南部設立實驗室，讓快篩結果能夠很快出爐，以控管廠商食材品質，確保學生的健康。