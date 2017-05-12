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上班族改行務農 巧手育出高產值可可樹
2017-05-12 15:06
陳信宏畢業自園藝系，所種可可生長情況良好。（記者羅欣貞翻攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕原是上班族的屏東縣里港鄉青農陳信宏，8年前離職習種熱帶果樹苗，目前近4公頃多農地，培育可可、白柿、榴槤蜜、黃金果等搶手的樹苗，不僅賣苗，也種果樹，尤其可可樹，自國外引進不同品種苗木嫁接，產期提早2年，產量是一般2至3倍，讓他深具信心。
35歲的陳信宏畢業自園藝系，原在知名農藥公司上班，因父親在高雄從事育苗行業，常常要搬重物非常辛苦，他於是辭去工作，和父親到屏東縣里港鄉租地種苗、賣苗，也生產果實銷售。
陳信宏有園藝基礎，喜歡挑戰高難度作物，越難種的果樹，經過他巧手嫁接及培育，生長狀況都很不錯；可可樹尤其成功，他說，市面上很多人賣可可苗，都是以種子培育的實生苗，他5年前從馬來西亞引進新的品種，以嫁接方式培育，竟能在2年後就結果，馴化後可可果實比一般大，油脂量更高，種過的人都認為可以取代目前市面的可可樹。
可可樹易受風吹倒，他試用啞管當支架，樹形有依靠，可可樹更透風，減少病蟲害發生，初期不用遮蔭，產量一樣驚人，目前正逢產期，樹幹懸掛一顆顆可可果，令人驚豔。
他說，原來種檳榔的農地，砍除改種新興果樹苗木，可讓農民有更多選擇及轉型的機會，若再以專業技術更新生長速度，農民更能受惠，他將繼續努力學以致用，盼讓熱帶果樹在南台灣更蓬勃發展。
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