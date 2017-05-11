123公分！全台最矮計程車司機 以服務身障為樂

程健智身高只有123公分，站在他的無障礙計程車旁邊顯得小了一號。（記者楊綿傑攝）

2017-05-11 20:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕不受自己身障限制，反而立志服務更多障礙者！全台最矮的計程車司機程健智，本身也是罕病先天成骨不全症（玻璃娃娃）患者，他雖然因病不斷失學，但勇於面對人生，一路讀到嘉義大學獸醫系，後來下定決心服務更多身障者，於是考取執照，開著一台「無障礙計程車」，期望以自己的不便經驗，帶給身障朋友更友善的協助，更鼓勵所有身障者完成人生的夢想。

程健智是雲林土庫人，今年44歲的他只有123公分，自小只要地面摔跤就會導致骨折，求學路上不斷在骨折、休學裡輪迴，16歲正式檢查後，才確定罹患先天成骨不全症，醫生宣告他只能活到25歲。他一度輕生，懷疑自己活著的意義為何，還好媽媽並沒有放棄他，反而以「要勇敢面對以後的所有困難」來鼓勵，他才逐漸釋懷。不過求學路上跌跌撞撞的程健智，光國中就念了5年，18歲好不容易考上東石高中後，又因傷只讀1年就休學。

上天給程健智的考驗並未結束，家中經商失敗，欠下龐大債務，高中休學這1年跟隨父母北上賣炭烤，自此再沒有回到高中校園，考取同等學力證明後，27歲時考取嘉義大學獸醫系，與高他32公分的學妹交往，雖遭女方家長反對，但大二時兩人仍然結了婚，陸續還生下兩個孩子，其中一個有遺傳到先天成骨不全症，不過他們都泰然面對。

一方面為了家計負擔，一方面也發願幫助身障朋友，程健智陸續考了身障駕照及計程車職業駕照，然後透過交通部補助計畫，買了可載送身障者的車輛，還請朋友協助他墊高油門跟煞車，自己在駕駛座椅加裝厚背墊，才得以順利駕駛車輛載客，現在都固定在雲林虎尾高鐵站排班。

程健智一路走來都很樂觀，覺得「自己每多活一天都是賺到的」，身為先天性成骨不全症關懷協會理事長的他，今天出席自己成長歷程的公益紀錄片「踩著夢想的力量」發表會，他鼓勵所有身障者，「疾病有各種不同樣貌，但每個人都有夢想，而我已經完成開計程車的夢想，你們也要勇於面對人生！」。

鍾婦產科醫師曾郁文解釋，先天成骨不全症是一種罕見的遺傳疾病，其致病原因是構成人體結締組織很重要的第一型膠原纖維的製造缺陷，使得全身骨骼強度耐受力變差，容易骨折，每2萬至3萬人就有1名，智力則通常為正常。他們的特徵是非常矮小，成年人身高多只有68至140公分內，到目前為止無法治癒，在臨床上以支持性療法為主。

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