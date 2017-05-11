南市高架單軌捷運 預計114年通車試營運

2017-05-11 16:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午進行先進運輸系統專案報告，交通局長林炎成表示，南市先進系統分為府城橫貫線─綠線，及中華環線─藍線2條優先路網，全長39.2公里。其中，藍線第一期約8.6公里，與綠線約11.9公里，預計108年完成綜合規劃核定，於114年通車試營運。

今天多位議員質詢時，針對財務評估、古蹟景觀的影響、街道過窄、施建過程交通黑暗期及興建的必要性等問題提出質疑。

林炎成表示，這是為台南未來30年發展的先進運輸系統，也是為後代子孫著想，相關財務是市府負擔得起，而高架單軌是在安全島上興建，支撐柱體相距約50米，所占的空間有限，而未來車廂2至6節，可彈性調整，並視離尖峰時間約5分鐘至10分鐘一班。

他表示，關於未來損益，剛開始每年約需付3至4億元，預計民國124年後達損益平衡。

根據交通局的報告，綠線和第一期藍線總經費為406.97億元，經財務可性分析優先路網自償為26.87％，用地費及自償部分全數由市府自籌；非自償部分，中央補助84％，市府負擔16％。中央合計補助242.64億元，已列入中央前瞻基礎計畫特別預算，市府合計自籌164.33億元。

綠線起訖站由東區平實營區至永華市政中心，規劃設置17座車站及1處安平機廠；第一期藍線起訖站則由大橋站至大同路一帶，規劃14座車站及1處仁德機廠。