對三家媒體提告！ 彭文正：吉人自有天相

2017-05-11 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕「政經看民視」主持人彭文正昨傳出將重返台大任教，隨後他透過臉書澄清「只是兼課」。然而，部分媒體在報導中指彭文正曾「遭教育部認定違法」，他今天上午已委託律師正式提告。

彭文正PO文表示：「受到中國諺語『吉人自有天相』的啟發，我挑了良辰吉時，今天上午委請蔡世祺律師具狀吉了聯合重工、中國蝕報及今日外星人的記者及媒體負責人。奉勸專業不吉格的同業，吉時悔悟，把力氣吉中在監督一年預算2兆的公職人員，不要造謠同業；還有在網路上裝熟的五毛們，切莫吉時行樂，否則吉滿三點，吉吉復吉吉，吉星高照，後悔莫吉。」