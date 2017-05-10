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106年北北桃聯合海葬首航 生命終點擁抱大海

2017-05-10  19:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕106年北北桃今年第1場聯合海葬活動今天在八里渡船頭舉行，結合追思音樂會，場面莊嚴素穆，今年共有52名先行者參加，其中新北市有22名，骨灰投擲入海，讓亡者在生命終點迎向大海懷抱，重返自然。

新北市殯葬管理處長楊薏霖表示，海葬對象不限近日往生者，已土葬或存放於納骨塔有意遷出者皆可參加海葬，這次就有5位亡者家屬響應環保葬，將親人重新撿骨或是從塔位遷出。

據統計，新北市從95年開始推廣海葬，共舉辦18次大型海葬活動，累計至今有392位先行者骨灰投擲入海。為推行環保葬法，無論外縣市或本市民眾皆可免費報名參加。

今年有1位亡者來自中國廣西，妻女長期生活在台灣及海外，為避免造成家人負擔，他交代妻女在他往生後將骨骸帶回台灣海葬；新北市李先生生前看見聯合海葬的宣傳海報，便交代家人要海葬，家人不捨，原打算進塔，但擲筊多次未獲同意，最後決定採用海葬儀式，完成李先生心願。

今年海葬共計5場次，預計在6月7日、7月7日、8月8日、9月20日舉辦，目前已開放6月場次報名，只要攜帶火化許可證及2位登船家屬的身分證影本，至新北市立殯儀館填寫相關表格即可完成報名，全程不收任何費用。

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  • 106年北北桃今年第1場聯合海葬活動今天在八里渡船頭舉行，今年共有52名先行者參加。（民政局提供）

    106年北北桃今年第1場聯合海葬活動今天在八里渡船頭舉行，今年共有52名先行者參加。（民政局提供）

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