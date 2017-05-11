| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三總醫師詐保案 北檢起訴林俊杰等39人 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

老阿嬤為憨孫買了一萬碗粥 背後故事讓人心碎

2017-05-11  10:00

〔即時新聞／綜合報導〕五月的第二個禮拜天要到了，今年你和媽媽、阿嬤說聲母親節快樂了嗎？新加坡導演Sun Ji執導的微電影「一萬碗」，最近在網路上熱傳，內容描述一位阿嬤到小吃店說要買粥，只是當老闆問她要買幾碗時，她竟回答「一萬碗」，老闆一開始以為她是來亂的，不過觀眾把影片看到最後，才知道有顆超大洋蔥。

這位阿嬤一直在照顧先天腦部發育不全的孫子，兩人相依為命，感情很要好，孫子最愛吃的就是那家店的粥。然而好景不常，阿嬤突被醫生告知她得了腦癌，她哀求醫生一定救救她，因為自己還有愛孫要照顧。

阿嬤也擔心自己不在了之後，孫子失去依靠，遂拜託親戚照顧，卻遭到無情拒絕，阿嬤最終也倒下了。

鏡頭切到房裡，孫子正在聽著錄音帶，裡頭全是阿嬤生前所錄下的叮嚀，這讓孫子哭到不能自已。此時他突然感覺有人敲房門，前去查看，門外依舊擺著自己以前常吃的粥，原來阿嬤生前放心不下他，早已和老闆約好買了一萬碗。

孫子苦澀地吃著自己最愛的粥，味道沒有改變，唯一變的是阿嬤已不在身邊。

有人說「父母看兒子，嚴；阿嬤看孫子，寵」，阿嬤生前與老闆的約定相當動人，許多網友看了影片都相當感動，也不禁想起自己的阿公阿嬤，對孫子同樣是毫無保留地疼愛，紛紛大喊「好大顆的洋蔥」！

廣告
  • 母親節將至，一則描述祖孫之情的微電影在網路上流傳。（Viddsee授權提供）

    母親節將至，一則描述祖孫之情的微電影在網路上流傳。（Viddsee授權提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 微電影 感人 祖孫 網搜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：老阿嬤為憨孫買了一萬碗粥 背後故事讓人心碎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.