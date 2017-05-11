老阿嬤為憨孫買了一萬碗粥 背後故事讓人心碎

2017-05-11 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕五月的第二個禮拜天要到了，今年你和媽媽、阿嬤說聲母親節快樂了嗎？新加坡導演Sun Ji執導的微電影「一萬碗」，最近在網路上熱傳，內容描述一位阿嬤到小吃店說要買粥，只是當老闆問她要買幾碗時，她竟回答「一萬碗」，老闆一開始以為她是來亂的，不過觀眾把影片看到最後，才知道有顆超大洋蔥。

這位阿嬤一直在照顧先天腦部發育不全的孫子，兩人相依為命，感情很要好，孫子最愛吃的就是那家店的粥。然而好景不常，阿嬤突被醫生告知她得了腦癌，她哀求醫生一定救救她，因為自己還有愛孫要照顧。

阿嬤也擔心自己不在了之後，孫子失去依靠，遂拜託親戚照顧，卻遭到無情拒絕，阿嬤最終也倒下了。

鏡頭切到房裡，孫子正在聽著錄音帶，裡頭全是阿嬤生前所錄下的叮嚀，這讓孫子哭到不能自已。此時他突然感覺有人敲房門，前去查看，門外依舊擺著自己以前常吃的粥，原來阿嬤生前放心不下他，早已和老闆約好買了一萬碗。

孫子苦澀地吃著自己最愛的粥，味道沒有改變，唯一變的是阿嬤已不在身邊。

有人說「父母看兒子，嚴；阿嬤看孫子，寵」，阿嬤生前與老闆的約定相當動人，許多網友看了影片都相當感動，也不禁想起自己的阿公阿嬤，對孫子同樣是毫無保留地疼愛，紛紛大喊「好大顆的洋蔥」！