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幽暗隧道唯一「天光」 南迴工程豎井角色吃重

南迴台9線拓寬的隧道工程豎井角色吃重。（記者陳彥廷攝）

2017-05-09  23:19

［記者陳彥廷／屏東報導］往返台東、屏東的南迴公路台9線，山區道路除蜿蜒，還遇雨山壁易鬆動崩坍，行車安全備受威脅，行政院斥資209億餘元開闢截彎取直的新路線，目前西側隧道和東側橋樑兩端工程進度都有超前，至於最困難的隧道土建部分，明年9月就可能完工。

南迴公路拓寬工程預計109年通車，預計可省20到30分鐘車程，西南起獅子鄉草埔村東北至達仁鄉安朔村，共分為西側隧道及及東側橋樑兩部分，其中隧道全長逾4.6公里，全國僅次於雪隧及八卦山隧道，工程險峻施工不易，不過102年施工至今進度近半，稍稍超前預定進度0.03％。

負責貫通任務的西部濱海公路南區臨時工程處今天邀請媒體走訪，從隧道南口搭車進入，未經修飾的路面車行極為顛簸，抵達豎井前方的橫坑開始步行，上方的「山泉」不斷滴落，沿路佈滿抽水管，走踏無處不泥濘，深隧管壁內充斥如影隨形的重油味，環境之差實在令人佩服在內工作的施工人員，更可想見當大型水胞遭鑽破出水，工地宛如瀑布時的施工艱困，不過，巨大豎井在幽暗隧道中央，透出天光猶如明燈。

「豎井是隧道的靈魂角色！」設計監造工程的台灣世曦經理廖嘉安指出，草埔隧道豎井深達112公尺，內部直徑達9公尺，除扮演施工中及通車後的進換氣關鍵角色外，現階段更要運送人力、吊掛機具往下，從隧道中央向兩側施工增加工作面，以現在每個月70公尺的進度，雙面開挖是能大大增加進度，且本次工程因隧道出水非常豐沛，將淨、污水分流後，位於中央的豎井，就是非常重要的抽水排出口。

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  • 南迴台9線拓寬的隧道工程。（記者陳彥廷攝）

    南迴台9線拓寬的隧道工程。（記者陳彥廷攝）

  • 南迴台9線拓寬的隧道工程。（記者陳彥廷攝）

    南迴台9線拓寬的隧道工程。（記者陳彥廷攝）

  • 南迴台9線拓寬的隧道工程豎井角色吃重。（記者陳彥廷攝）

    南迴台9線拓寬的隧道工程豎井角色吃重。（記者陳彥廷攝）

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