北市用稅籍查違規住宅 大彎北段1675戶中鏢

2017-05-09 23:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市長期存有商業區、工業區違規當住宅使用問題，但因居住事實難認定，因此經查難以開罰。市長室3月9日晨會下令稅捐處提供稅籍資料給都發局，藉由住戶是否繳納自用住宅稅去認定居住事實。都發局4月對大直明水路、敬業一路一帶，也就是俗稱「大彎北段」1675戶商業宅發函要求3個月限期改善，否則最高可按次開罰30萬元罰鍰、斷水斷電，甚至勒令拆除，成為全台首件利用稅籍資料調查使用分區違法的案例。

市府高層解釋，違規住宅分為工業宅及商業宅，商業宅通常都是利用商業區高容積作豪宅，建商謀取販售暴利，住戶也能低廉價格買下大坪數豪宅；工業宅則是工業用地往往地價較便宜，取得成本比較低；因此許多民眾往往為了便宜行事才會去鋌而走險。

都發局表示，今年4月1日時對首批違規戶發函要求改善，截至5月5日已發出928件，預計5月底會針對所有違規戶發函。都發局說，過去違規住宅最難稽查的部分就是否有「居住事實」，因為稽查員不能隨意進入民宅，所以只能透過看住戶有沒有曬棉被，查水表等旁敲側擊方式才能認定。

都發局數年前就希望透過稅籍資料去認定是否有居住事實，但稅捐處認為窒礙難行，不願點頭，直到今年3月9日在晨會市長柯文哲下令，稅捐處才願意提供。

對於市民可如何改善，都發局指，居民有2種方法可以改善。首先就是都市計畫變更，但去年都發局就有在台北市都委會提案放寬住宅使用遭否決。另外可向稅捐稽機關證明自己屬於一般事務所，如SOHO工作室，那就可繼續使用，但須加課為3%的商業稅率。都發局說，若居民不能限期改善，那就是按法開罰，最下策就是居民搬離現址。

財政局表示，租稅原則就是作甚麼使用就繳甚麼稅，但因大彎北段是違反使用分區，因此要合法就是回歸到商業使用。對於是否可能從寬認定商業使用，他指出，公務員若未按實課稅將違反《刑法》，為了保護同仁不被住戶反告，還是會依實際狀況認定。

議員王欣儀昨天指出，居民住了20年，都發局突然發函改善，讓居民猶如收到「恐嚇信函」她希望都發局務實討論，否則難道要多1675戶居民全部流離失所。對此，都發局回應，過去20年確實因為稽查困難而沒辦法面對，如今市長室展現處理的決心，都發局還是會要求改善。