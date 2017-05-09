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新北市圖「公益故事團」 46現代老萊子逗樂阿公阿嬤

新北市立圖書館「公益故事表演團」母親節前夕到長者養護機構演出，逗得阿公阿嬤笑哈哈。（新北市立圖書館提供）

2017-05-09  21:28

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市立圖書館「公益故事表演團」從民國102年成立到現在，由來自板橋、三重、蘆洲、新莊等不同地區的46位媽媽組成7個故事團，定期前往新北市不同區域巡演，講故事陪伴阿公、阿嬤或失智長者、特殊兒童。「公益故事表演團」在母親節前夕特別到長者養護單位，說學逗唱地演出故事歌舞秀，逗得阿公、阿嬤笑哈哈。

新北市立圖書館指出，「公益故事表演團」前身為「萬花筒故事列車」服務隊，成立目的在於協助偏遠地區閱讀輔導，持續推廣閱讀好書；直到民國102年以「公益故事表演團」繼續出發，四處進行公益巡演服務；也接受新北市轄內各社福機構申請前往演出。

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  • 新北市立圖書館「公益故事表演團」母親節前夕到長者養護機構演出，逗得阿公阿嬤笑哈哈。（新北市立圖書館提供）

    新北市立圖書館「公益故事表演團」母親節前夕到長者養護機構演出，逗得阿公阿嬤笑哈哈。（新北市立圖書館提供）

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