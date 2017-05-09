2度與成大醫失之交臂 他拚進台大醫

2017-05-09 15:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化高中校友、目前就讀高雄醫學大學醫學系1年級學生林益帆，今年重考學測考出75滿級分，比去年73級分考得更好，去年與成大醫學系擦身而過，今年參加推甄又2度與成大醫無緣，他仍不放棄，繼續挑戰個人申請入學，果真，有志者事竟成，一舉擠進國立台灣大學醫學系的窄門。

今年大學個人申請入學招生統一分發結果放榜今天揭曉，彰中錄取醫學系3人、牙醫學系3人、中醫學系2人，其中，去年畢業的林益帆，去年與成大醫失之交臂，蟄伏在他心中的「不甘心」而毅然決定重考，不想讓人生留有遺憾，今年再次挑戰。

林益帆的彰中國文科老師黃安華說，益帆去年學測考不好，師長鼓勵他再拚指考，無奈，當時林父在工作崗位中風昏倒，術後在家亟需陪伴參與復健和語言練習，益帆不忍母親獨力承擔奔波，無法全心投入拚指考，在向高醫新生報到之前，益帆都留在田尾老家陪伴父親復健。

林益帆目前人在高雄，黃安華轉述益帆向師長分享重考上榜的心情說，益帆認為去年父親的生病和今年重考，冥冥之中都是上天考驗他的毅力，以及面對挫折與困難的承受耐力，課業和照顧父親間親情的抉擇，使人成長。

林益帆以過來人的經驗，鼓勵還有夢想卻迫於現實必須暫時中斷追尋的學弟妹，甚至是進入大學後才發現所選校系並非興趣所在的人，趁年輕要勇敢築夢，只要築夢踏實。

成為準台大醫新鮮人的林益帆，對行醫的興趣和執著，他矢志成為臨床和研究並重的醫師，他十分感謝短暫研修的高醫，盛讚高醫是極具人文氣息的完善園地，但囿於醫學大學，無法像綜合型大學提供多元的學習機會，如今有機會進入台大醫學系，轉戰在醫學研究領域具豐富資源、居於領導地位的殿堂，他會倍加努力。