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西南風增強 台東大武站出現36高溫

中央氣象局最新溫度報告。（圖擷取自中央氣象局）

2017-05-09  11:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局發布即時天氣訊息指出， 今天西南風增強，東南部地區易有焚風，目前大武氣象站已出現36度高溫，請民眾注意防曬並多補充水分。

氣象局預估，今天白天北部最高溫為30度，中部最高溫則有32度，花東地區最高溫33度，南部地區最高溫34度。

氣象專家吳德榮指出，今天受微弱鋒面影響，近地層水氣增多、大氣也較不穩定，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨；南部山區亦有午後陣雨或雷雨，北台灣白天高溫微幅下降、南部仍悶熱。

明天到周六白天，各地多雲時晴，午後雲量增多、山區午後有局部性陣雨或雷雨、平地有時偶爾也會受到一些影響；各地都在暖氣團內，西半部最高溫可達33、34度左右，天氣持續悶熱。

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  • 中央氣象局溫度分布圖。（圖擷取自中央氣象局）

    中央氣象局溫度分布圖。（圖擷取自中央氣象局）

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