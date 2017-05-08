微弱鋒面通過降雨機率增 明全台暖熱注意防曬

明（9）日微弱鋒面通過，各地都有降雨的可能，高溫都在28度以上。（資料照，記者林正堃攝）

2017-05-08 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕今天深夜到明天（9日）上午間微弱鋒面通過，各地都有降雨的可能，明天白天高溫都在28度以上，中南部及花東可達到32度。戶外活動須做好防曬，也要記得攜帶雨具。

根據中央氣象局預報，明天上半天受鋒面影響，西半部地區降雨機率增加，以小範圍的小雨為主。午後北部、東部及中南部山區隨著熱對流發展，有機會降下局部短暫雷陣雨。降雨機率又以宜蘭最高，有80％，花蓮也有60%，北部地區普遍在40%以上。

溫度方面，明天白天的高溫與今日差不多，在28至34度之間，北部地區高溫略降28到30度，中南部高溫則與今日相同在31到34度，東部在30到33度。

紫外線指數方面，明天北部多為高量級，中南部、東半部以及外島，多為過量級，其中台東縣為危險級，需要多加留意防曬措施，避免曝曬超過15分鐘，以免曬傷與中暑。

根據環保署網站，明天空氣品質指標，花蓮台東為良好，其他地區為普通。中南部為對敏感族群不健康的橘色提醒，有呼吸道以及心血管疾病的患者，應減少戶外活動。

氣象專家吳德榮在洩天機教室中表示，本週除了明天北台灣高溫微幅下降以外，直到週六，全台都籠罩在暖氣團內，西半部高溫可達33到34度，天氣持續悶熱，午後雲量增多，山區有雷陣雨發生的機率。根據目前的資料顯示，週日將有鋒面靠近台灣，請多加留意最新的天氣預報。

明天白天的高溫與今日差不多，在28至34度之間。（擷取自中央氣象局）

紫外線指數方面，明天北部多為高量級，中南部、東半部以及外島，多為過量級，其中台東縣為危險級。（擷取自中央氣象局）