亞洲物理奧林匹亞超難！ 台灣奪2金、全球第3

台灣派出8名小將遠赴俄羅斯參加亞洲物理奧林匹亞競賽，拿下2金1銀5銅成績，團體成績奪得全球第3排序。參賽學生左至右依序為陳允中、白奇剛、張晏祥、王少群、鍾尚軒、陳宣叡、陳昶瀚、謝豐仰等。（教育部提供）

2017-05-08 19:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕亞洲物理奧林匹亞今年由俄羅斯舉辦，台灣派出8名高中小將遠征，今晚傳回捷報，在23國166名參賽選手中，台灣團隊拿下2金、1銀及5銅，以金牌數來看，僅次中國與俄羅斯，拿下全球第3排序的佳績。

今年賽事由俄羅斯主辦，全球共23國或地區加入，有166名選手同台較勁，台灣由台灣師範大學教授高賢忠領隊，派出8名高中生代表出賽，今天傍晚傳回捷報，8人拿下2面金牌、1面銀牌、5面銅牌的成績，以金牌數看，只比中國的8面、俄羅斯的4面還少，但全球排序佔領第3名，與往年成績差不多。

高賢忠表示，今年題目不論比重30分的理論題或20分的實驗題，都很困難，與選手平常接觸的題目差距大，考驗臨場反應，所以學生選手做完題目都紛紛高呼糟糕與擔心，結果成績一公布，滿分50分只要拿到26分以上就有金牌，等於全球普遍都考不好，台灣也由台中一中的陳允中、王少群2人奪金。

今年高三的陳允中說，不論參賽前或參賽後，都沒有預期會拿下金牌，成績一公布真的超驚訝，心情很開心，而自己從小就對物理有興趣，國小、國中從自然課體驗，到高中實際接觸物理後就很喜歡，另外也曾手作望遠鏡，到自家頂樓觀察夜空，去年也參加國際地球科學奧林匹亞奪金牌，早已經保送進台大物理系。

高二學生王少群也說，很訝異能拿到金牌，非常感謝在高中有同班好友共組4人讀書會，每週1次2小時討論，因為一個人速度比較慢，多人看就很快，增加學習廣度，如今奪金，目前也想申請台大物理系。

高賢忠分析，中國今年奪金數多，但據中國老師透露，其人口多，光是初選就有62萬人參加，而台灣1年初選人數才2千多人左右，兩數據對比下中國是台灣的300倍，但台灣歷年來成績除了2013年在印尼得第4名之外，從2000年開始團隊成績都在全球名列前3名，表現不俗。