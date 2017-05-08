亞洲物理奧林匹亞超難！ 台灣奪2金、全球第3
台灣派出8名小將遠赴俄羅斯參加亞洲物理奧林匹亞競賽，拿下2金1銀5銅成績，團體成績奪得全球第3排序。參賽學生左至右依序為陳允中、白奇剛、張晏祥、王少群、鍾尚軒、陳宣叡、陳昶瀚、謝豐仰等。（教育部提供）
〔記者吳柏軒／台北報導〕亞洲物理奧林匹亞今年由俄羅斯舉辦，台灣派出8名高中小將遠征，今晚傳回捷報，在23國166名參賽選手中，台灣團隊拿下2金、1銀及5銅，以金牌數來看，僅次中國與俄羅斯，拿下全球第3排序的佳績。
今年賽事由俄羅斯主辦，全球共23國或地區加入，有166名選手同台較勁，台灣由台灣師範大學教授高賢忠領隊，派出8名高中生代表出賽，今天傍晚傳回捷報，8人拿下2面金牌、1面銀牌、5面銅牌的成績，以金牌數看，只比中國的8面、俄羅斯的4面還少，但全球排序佔領第3名，與往年成績差不多。
高賢忠表示，今年題目不論比重30分的理論題或20分的實驗題，都很困難，與選手平常接觸的題目差距大，考驗臨場反應，所以學生選手做完題目都紛紛高呼糟糕與擔心，結果成績一公布，滿分50分只要拿到26分以上就有金牌，等於全球普遍都考不好，台灣也由台中一中的陳允中、王少群2人奪金。
今年高三的陳允中說，不論參賽前或參賽後，都沒有預期會拿下金牌，成績一公布真的超驚訝，心情很開心，而自己從小就對物理有興趣，國小、國中從自然課體驗，到高中實際接觸物理後就很喜歡，另外也曾手作望遠鏡，到自家頂樓觀察夜空，去年也參加國際地球科學奧林匹亞奪金牌，早已經保送進台大物理系。
高二學生王少群也說，很訝異能拿到金牌，非常感謝在高中有同班好友共組4人讀書會，每週1次2小時討論，因為一個人速度比較慢，多人看就很快，增加學習廣度，如今奪金，目前也想申請台大物理系。
高賢忠分析，中國今年奪金數多，但據中國老師透露，其人口多，光是初選就有62萬人參加，而台灣1年初選人數才2千多人左右，兩數據對比下中國是台灣的300倍，但台灣歷年來成績除了2013年在印尼得第4名之外，從2000年開始團隊成績都在全球名列前3名，表現不俗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 醫病》每天2茶葉蛋1包鹽酥雞 他DIY時小老弟竟軟了...
- 開放重機上國道？ 交通部：要尊重地方政府
- 墾丁傳鱷魚出沒 專家：可能是看到「綠鬣蜥」
- 這水庫蓄水率僅18趴 二期作是否供灌關鍵在於…
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Beijing urged to educate fishermen after incursion
- 全大運》破紀錄！輔大超狂400自接力比原全國紀錄快了近3秒
- 馬克宏當選法國最年輕總統 歐蘭德讚賞「巨大勝利」
- 11國民運動中心 5月推優惠
- 英皇室御用 美聲天團布雷克6月攻台
- 好萊塢裸照風暴再起 席艾娜露點外流崩潰
- 自由共和國》王嘉緯／期盼前瞻 健全「綠色」金融環境
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 最凶殘檢察官顏漢文遭免職 喪失公務員資格
- 消防班長又吸毒恍神 對保大警說有魔鬼就GG了
- 法國總統大選 雷朋致電馬克宏認輸
- 獨家》雄三誤射近1年仍尋無飛彈 研判爆炸解體
- MLB》希利再見2分砲 運動家連2天擊倒K-Rod （影音）
- 寶來文創控侵權 鼎泰豐︰雙方默契被扭曲
- MLB》跨聯盟比賽最長一役 小熊、洋基飆K破46年紀錄
- NBA》年度最佳總教練 史波斯查、丹東尼獲同行肯定
- MiLB》開完球跪地求婚 22歲內野手感動求婚（影音）
- 鄧佳華喇舌國中生 網軍暴怒「髒死了」
- 76歲狼師遭押 地方人士：他原本就喜開黃腔
- 高雄擄車勒贖 警尾隨 遭衝撞
- 三大法人買超47億 外資買超60億
- 油桐花盛開 八卦山「夏雪」囉
- NBA》第4戰遭禁賽 老闆穿12號球衣力挺歐布瑞
- 寶來文創控鼎泰豐剽竊著作 鼎泰豐：合法使用
- 《玩命》奪獎 馮迪索謝「最佳搭擋」保羅沃克
- 藍正龍使壞 竟敢強暴她
- WHA推案一問三不知 立委痛批僑委會無作為
- 多麼痛地領悟！愛吃「小鮮肉」被判8年10月
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- MLB》塞爾連六場飆K上雙 紅襪單局灌10分血洗雙城（影音）
- 不識貨！賊偷超跑卡鉗賤賣1萬2 市價讓他捶心肝
- 川普次子說溜嘴！ 稱俄羅斯金援自家高球場
- 避免中國打撈殘骸 海軍仍監控雄三誤射海域
- 高市議員蕭永達挨告不回應 明計畫公布另位狼師
- 資安即國安 政府應帶頭把關
- 不想槓上基特 A-Rod拒搶馬林魚
- 原來如此！外媒分析馬克宏勝選5大原因
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-1
標題：亞洲物理奧林匹亞超難！ 台灣奪2金、全球第3
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email