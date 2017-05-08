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冬山鄉水利溝路基崩塌 公所、水利會互踢皮球

2017-05-08  19:07

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉冬山路3段153巷水利溝路基崩塌，因路寬僅4公尺，容易發生交通事故，冬山鄉代楊弘旻今天邀冬山鄉公所、宜蘭農田水利會勘察，未取得具體共識，痛批互踢皮球；2單位互指是對方權責。

冬山鄉這條農路位在慕光盲人重建中心旁，是冬山路通往永興路的捷徑，有一大段水利溝路基崩塌，機車騎士與自小客車會車時，如果稍有不慎，可能摔倒受傷，恐招致國賠爭議，楊弘旻找來鄉公所、水利會會勘，抨擊2單位推卸責任當場動怒。

楊弘旻說，農路路基崩塌引起的交通問題，攸關用路人安全，一旦出事，公所、水利會難辭其咎，與其事後道歉賠償，不如事前防患未然，他接獲陳情安排勘察行程，雙方竟都推來推去，讓人難以接受。

水利會回應，這個崩塌處位在道路側邊，肇因於重車壓輾所致，依照「公路附屬設施設置管理要點」，應由鄉公所修復；冬山鄉公所認定水利溝崩塌修繕為水利會權責。

楊弘旻說，此事權責未獲釐清，問題依舊無解，近日內如果有人在此摔傷，他會協助被害人請求國賠，並要權責單位負起責任。

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  • 冬山鄉3段153巷水利路基崩塌，鄉代楊弘旻（如圖）批公所，水利會互踢皮球。（記者江志雄攝）

    冬山鄉3段153巷水利路基崩塌，鄉代楊弘旻（如圖）批公所，水利會互踢皮球。（記者江志雄攝）

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