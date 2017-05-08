8架飛機僅14具發動機 遠航：月中就會有1具新機

遠航被民航局指出，旗下8架飛機只有14具發動機，明顯不合規定。遠航回應，日前已向國外公司訂購1具發動機，預計5月中旬抵台。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-05-08 18:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠航近日狀況多，除上週與17名空服員爆發勞資糾紛，還被空服員爆料飛機老舊、貼滿膠帶補強，現又被民航局指出，旗下8架飛機只有14具發動機，明顯不合規定，新機隊引進也延後至年底，遠航今發聲明稿表示，現有機隊數8架MD82/83機型，機隊維護作業均依民航局核准之機隊維護計畫，定期安排1架飛機進廠維護，實際每日以7架航機派遣，目前14具發動機妥善率良好；日前已向國外公司訂購1具發動機，預計5月中旬抵台。

遠航表示，正積極籌補發動機數量，日前已向美國GTS公司訂購一具發動機，5月中旬將可順利抵台，同時廠修發動機有6具將可配合備料作業陸續出廠，已滿足現有機隊調度。

對於有空姐爆料遠航飛機老舊狀況多，機上座椅四處都是膠帶，遠航回應，去年因航機扶手及GALLEY座椅下行李止擋有鬆脫現象，臨時以膠布貼上應急，卻被喧染為班機老舊不整修，事實上每日航機派遣均依規定落實航機派遣前及航機過境、過夜檢查，有任何異常狀況立即檢修，恢復適航後才正常派遣。

新機隊計畫延後部分，遠航表示，新機隊引進計劃因去年年中向美國ALC租機公司租購2架737-800型飛機，由於ALC隱匿第2架已封存7個月的事實，還在第1架全新客機交機典禮結束後，逼遠航簽屬放棄對第2架客機的法律權利承諾書，遠航不接受欺壓，決定打國際官司，並改著手租購其他飛機替代客機。

遠航說，目前已經與全球最大的ATR客機租賃商北歐租機公司（Nordic Aviation Capital）簽訂2架ATR72-600租購意願書，現依民航局五階段審查作業中，預計下半年度將可加入營運，讓公司整體機隊年輕化。

另外對於空服員爭取工資飛行加級，遠航強調，面對兩岸情勢及國內勞動環境的變化，公司面臨經濟環境的挑戰，基於營運成本及管理，於105年10月1日調整客艙組員薪給制度，提升資深客艙組員的待遇，調整資深及新進空服員的飛行加給級距，主要希望員工能在公司久任，與公司一起成長學習，分享成功果實，薪酬福利方能得以逐步向上提升。部分組員可能不太清楚公司的整體規劃，公司日後會加強與員工的溝通。