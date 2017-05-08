超大卡片來自總統府? 藍營見縫插針搞烏龍
2017-05-08 18:25
台中市議員賴朝國收大卡片，忍不住在臉書po文，幽默表示，不用這麼大張，他戴上眼鏡也是看得清楚。（賴朝國提供）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員賴朝國等多名議員，今天紛紛收到一張紅色超大卡片，因為上面印著總統府圖樣及蔡英文及陳建仁的字樣，藍營支持者見狀忍不住痛罵總統蔡英文浪費錢，但也有民眾表示，這樣誠意十足，經綠營調查結果，卡片是來自某位府外、自稱「就世主」的人士，並非總統府發出，根本烏龍一場。
多位藍營民代今天紛紛在臉書po出收到的大卡片，台中市議員賴朝國在臉書po文，幽默表示「第一次收到這麼大的邀請卡，其實小一點，眼鏡戴上，我也是可以看得清楚」。支持者紛紛在底下留言，有人表示「要你看清楚民進黨，浪費錢」；有人則說「譁眾取寵，又浪費，也不環保」；但也有民眾說「 哇賽，超級大的邀請函，誠意十足」。
多數藍營支持者見縫插針，大罵「蔡千金浪費錢」、有人則痛罵「有錢搞這麼大張的邀請函，沒錢鋪平坑坑疤疤的馬路，真是台灣經濟奇蹟」。
但卡片內文錯字連篇，「台灣人都是壹嘉人」，而且主題不明，不知所云，只是印上許多名人的名字，難免啟人疑竇，經綠營查證，發現該卡片為一自稱「就世主」的人士發出，根本不是總統府，烏龍一場！
因有媒體報導，總統府隨後並發表聲明指出，有關媒體報導有部分單位收到一份刊載有總統府照片的所謂邀請函一事，據查證，府方未曾也不會發出任何類似函件，為免造成混淆，特此說明。
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